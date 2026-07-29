2GIS erhält neuen Navigationsmodus ohne GPS-Signal

Berichten von TASS zufolge hat der beliebte Geodienst 2GIS einen Trägheitsnavigationsmodus eingeführt, der es ermöglicht, die Route auch bei vorübergehendem Verlust von Satellitensignalen genau anzuzeigen. Diese Technologie hilft Benutzern, ihr Ziel ohne Umwege zu erreichen, selbst in Gebieten, in denen GPS-, GLONASS- und BeiDou-Systeme ausfallen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Bekanntermaßen verwendet die App normalerweise Standard-Satellitennetzwerke, um ihre Position zu bestimmen. Bei nachlassender Qualität wurden auch Daten von Wi-Fi- und Bluetooth-Netzwerken herangezogen, um die Genauigkeit zu erhöhen. Nun wurden diese Quellen um die integrierten Sensoren moderner Smartphones ergänzt.

Wie Trägheitsnavigation funktioniert

Der neue Modus stützt sich auf die Fähigkeiten interner Sensoren im Gerät, wie Beschleunigungsmesser und Gyroskop. Insbesondere erfasst der Beschleunigungsmesser die Beschleunigung des Geräts und hilft bei der Bestimmung der Bewegungsgeschwindigkeit. Das Gyroskop verfolgt die Bewegungsrichtung und Drehungen.

Die App analysiert die auf diese Weise gewonnenen Messwerte, die zuletzt bekannte Position und digitale Kartendaten gegenseitig. Infolgedessen wird der Standort des Benutzers kontinuierlich berechnet, selbst bis eine stabile Satellitenverbindung wiederhergestellt ist.

In welchen Fällen ist es sehr nützlich?

Diese Technologie ist besonders in komplexen Gebieten nützlich, in denen das GPS-System schwach oder überhaupt nicht funktioniert. Insbesondere Fahrer und Fußgänger können die Vorteile dieser Funktion an folgenden Orten nutzen:

Bei der Fahrt durch Tunnel

In Tiefgaragen

In großen Stadtzentren mit dichter Bebauung

Experten zufolge schaltet sich die neue Funktion nicht automatisch ein. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Benutzer sie im Einstellungsbereich der 2GIS-App manuell aktivieren.