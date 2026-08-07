Huawei Watch GT 7 Pro vorgestellt: 21 Tage Akkulaufzeit und neue Funktionen

Huawei hat seine Smartwatch der nächsten Generation, die Huawei Watch GT 7 Pro, offiziell vorgestellt. Laut ixbt.com behält das Gerät fast die gesamte Hardware der vorherigen Generation bei und erhält zugleich deutliche Verbesserungen bei Design und Software. Die Website berichtet.

Das neue Gadget verfügt traditionell über ein robustes Titangehäuse, hochwertiges Saphirglas und eine keramische Rückseite. Der Hersteller hat außerdem die Farbpalette der Uhr erweitert und die silberne Version mit grünen oder gelben Akzenten versehen. Die mitgelieferten Armbänder wurden für mehr Komfort im Alltag neu entwickelt.

Technische Ausstattung und Display

Die Smartwatch ist mit einem hellen 1,47-Zoll-AMOLED-Display mit einer Auflösung von 466 x 466 Pixeln und einer Spitzenhelligkeit von 3000 Nits ausgestattet. Dadurch lassen sich Informationen auch bei direkter Sonneneinstrahlung problemlos ablesen. Das Gehäuse bietet Wasserschutz nach 5ATM.

Einer der wichtigsten Vorteile des Geräts ist seine beeindruckende Akkulaufzeit. Nach Angaben des Herstellers hält die Uhr bei minimaler Nutzung bis zu 21 Tage, bei typischer Nutzung bis zu 12 Tage und bei dauerhaft aktiviertem Always-On Display bis zu 7 Tage durch.

Überwachung von Gesundheit und Sportmodi

Die Huawei Watch GT 7 Pro verfügt über ein umfassendes Set an Sensoren zur Gesundheitsüberwachung. Die Uhr kann die Herzfrequenz, den Blutsauerstoffgehalt (SpO2) und die Hauttemperatur messen und unterstützt sogar die Aufzeichnung eines EKGs (Elektrokardiogramms).

Der Pro-Ski-Modus hilft Skibegeisterten, maximale Belastungen (G) zu überwachen, Routen aufzuzeichnen und sich in Skigebieten zu orientieren.

Die Sportmodi für Radfahrer, Golfer und Läufer wurden erweitert und bieten nun detailliertere Statistiken.

Das Gerät ist mit Bluetooth 6.0, GPS- und NFC-Modulen sowie einem integrierten Lautsprecher und Mikrofon ausgestattet.

Die Huawei Watch GT 7 Pro ist derzeit auf dem chinesischen Markt für 2688 Yuan erhältlich, umgerechnet etwa 399 US-Dollar. Das Unternehmen hat noch nicht bekannt gegeben, wann die Uhr auf internationalen Märkten erscheinen wird.