OpenAI pausiert Astra-Projekt aus Sicherheitsgründen

·40·Technologie
OpenAI pausiert Astra-Projekt aus Sicherheitsgründen

OpenAI hat die Entwicklung seines neuen Astra-Modells vorübergehend eingestellt, um die Sicherheit künstlicher Intelligenz zu gewährleisten. Laut ixbt.com befürchteten die Spezialisten des Unternehmens, dass das System den zuvor festgelegten höchsten Risikoschwellenwert im Bereich Cybersicherheit überschreiten könnte. Daher verlangsamten sie die internen Tests für einen bestimmten Zeitraum. Darüber berichtet Ixbt.com .

Die Entscheidung, die Berichten zufolge am 7. August dieses Jahres getroffen wurde, basiert auf den Anforderungen des internen Risikobewertungssystems Preparedness Framework von OpenAI. Das noch nicht öffentlich vorgestellte Astra-Modell wurde im Bereich agentischer Programmierung und Cybersicherheit deutlich leistungsfähiger. Experten stellten fest, dass sich die Fähigkeiten des Modells unerwartet stark erweitert hatten.

Die „Critical“-Schwelle in der Cybersicherheit

Nach der internen Klassifizierung des Unternehmens bezeichnet die Stufe „Critical“ das Potenzial einer künstlichen Intelligenz, ohne menschliche Hilfe selbstständig zu arbeiten. Modelle auf diesem Niveau könnten möglicherweise Exploits für unbekannte Schwachstellen erstellen oder auf Grundlage übergeordneter Aufgaben direkte Cyberangriffe auf geschützte reale Systeme durchführen. Frühere Modellgenerationen, darunter GPT-5.6-Sol, waren auf der niedrigeren Stufe „High“ eingestuft worden.

Nach Angaben von Axios wurde die Arbeit an Astra vorübergehend eingefroren, bis zusätzliche Schutzmechanismen eingeführt sind. Wann das Modell veröffentlicht oder überhaupt vorgestellt wird, ist derzeit unklar. OpenAI hat zwar keine genauen Testergebnisse oder Aufgabensätze offengelegt, betont jedoch, dass die Tests fortgesetzt werden.

Neue Anforderungen an agentische Systeme

Bei modernen KI-Systemen ist es nicht nur wichtig zu prüfen, ob sie Code schreiben oder Fehler erklären können, sondern auch, wie sie sich bei der Arbeit mit realen Werkzeugen verhalten. Risiken entstehen typischerweise, wenn die Suche nach Schwachstellen, das Schreiben von Exploits und der Zugriff auf Systeme miteinander verbunden werden. Deshalb wendet OpenAI strenge Sicherheitsanforderungen nicht nur auf das Modell selbst an, sondern auch auf dessen Entwicklung und praktische Nutzung.

Dieser Fall zeigt deutlich, welch entscheidende Bedeutung der Sicherheitsfaktor bei der Entwicklung von KI-Technologien hat, die noch nicht auf dem Markt sind. Obwohl die verfügbaren Informationen nicht ausreichen, um unabhängig zu bestätigen, dass Astra tatsächlich die „Critical“-Schwelle erreicht hat, ergreift OpenAI vorbeugende Maßnahmen, da das Unternehmen diese Möglichkeit nicht ausschließen kann. Erst nach einer Verschärfung der Sicherheitsvorkehrungen will das Unternehmen die nächsten Schritte festlegen.

OpenAIAstraKünstliche IntelligenzCybersicherheitTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Superior stellt Citybike eWAY 6.1 mit einzigartigem Federungssystem vorSuperior stellt Citybike eWAY 6.1 mit einzigartigem Federungssystem vorHeute, 05:59Verkauf der GeForce RTX 3080 Ti auf dem japanischen Markt wieder aufgenommenVerkauf der GeForce RTX 3080 Ti auf dem japanischen Markt wieder aufgenommenHeute, 05:21Kreios Space testet ein Raumtriebwerk, das in der Erdatmosphäre arbeitetKreios Space testet ein Raumtriebwerk, das in der Erdatmosphäre arbeitetHeute, 04:28China plant, Roboterhunde zu einer Mondstation zu schickenChina plant, Roboterhunde zu einer Mondstation zu schickenHeute, 01:53KI-Fonds investiert 400 Millionen US-Dollar in Chip-StartupKI-Fonds investiert 400 Millionen US-Dollar in Chip-StartupHeute, 01:53Neuer turboaufgeladener Wasserstoffmotor in den USA getestetNeuer turboaufgeladener Wasserstoffmotor in den USA getestetHeute, 01:27
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
Energierevolution: Neue Natrium-Ionen-Akkus mit 25 Jahren Lebensdauer auf dem Markt
Energierevolution: Neue Natrium-Ionen-Akkus mit 25 Jahren Lebensdauer auf dem Markt