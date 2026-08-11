Lewis Hall will trotz Newcastles Widerstand zu Manchester United wechseln

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Lewis Hall will trotz Newcastles Widerstand zu Manchester United wechseln

Vor der neuen Premier-League-Saison nimmt die Transferaktivität weiter an Fahrt auf. Newcastle-United-Verteidiger Lewis Hall ist fest entschlossen, seine Karriere bei Manchester United fortzusetzen, und drängt trotz der harten Haltung seines Klubs auf einen Wechsel ins Old Trafford während des Sommertransferfensters. Wie The Sun berichtet, glaubt der 21-Jährige, dass dieser Wechsel der wichtigste Schritt seiner Karriere wäre. Goal.com berichtet .

Manchester-United-Trainer Michael Carrick hat mit Blick auf die Rückkehr in die Champions League in der kommenden Saison mit der Kaderverstärkung begonnen. Der Coach sieht Lewis Hall als geeigneten langfristigen Ersatz für Luke Shaw, dessen Vertrag im kommenden Jahr ausläuft. Obwohl Shaw in der vergangenen Saison alle 38 Premier-League-Spiele bestritt und starke Leistungen zeigte, sorgen sich die Red Devils angesichts des intensiveren Spielplans um seine Belastung.

Newcastle Uniteds klare Haltung

Die Verantwortlichen von Newcastle United lehnten Manchester Uniteds erstes Angebot jedoch entschieden ab und erklärten, der Spieler werde unter keinen Umständen verkauft. Die Magpies wollen nach den Verkäufen ihrer Leistungsträger Anthony Gordon, Sandro Tonali und Bruno Guimarães für insgesamt 244 Millionen Pfund im laufenden Sommertransferfenster keinen weiteren wichtigen Spieler verlieren. Der aktuelle Vertrag zwischen dem Klub und dem Spieler läuft bis 2029 und verschafft Newcastle in den Verhandlungen einen Vorteil.

Dennoch sollen einige Führungsspieler des Klubs ernsthaft über die zukünftige Entwicklung der Mannschaft besorgt sein. Auch Lewis Hall denkt über die Zukunft des Newcastle-Projekts nach, nachdem der Klub die vergangene Premier-League-Saison nur auf Platz zwölf beendet hatte und die europäischen Wettbewerbe verpasste. Diese Faktoren bewegen den Verteidiger dazu, positiv auf das Angebot von Manchester United zu reagieren.

Internationale Ziele und Unzufriedenheit

Auch für den persönlichen Frust des wechselwilligen Spielers gibt es ausreichende Gründe. Hall soll über die Rotationspolitik seines ehemaligen Trainers Eddie Howe in der vergangenen Saison zutiefst enttäuscht gewesen sein. Der Spieler glaubt, nicht genügend Möglichkeiten erhalten zu haben, um sich Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel zu zeigen, und dass ihn genau diese Situation die Teilnahme an der letzten Weltmeisterschaft kostete. Für künftige Berufungen strebt er nun regelmäßige Einsatzzeiten an.

Newcastle hat derzeit nicht die Absicht, den Spieler abzugeben, und weiß genau, dass seine erfolgreiche Rückkehr in die Nationalmannschaft seinen Marktwert weiter gesteigert hat. Halls entschlossener Wunsch, ins Old Trafford zu wechseln, deutet jedoch darauf hin, dass sich die Situation bis zu den letzten Tagen des Sommertransferfensters weiter zuspitzen könnte.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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