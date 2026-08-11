Drei Männer in Polen retten Mädchen beim Sturz aus dem fünften Stock

In der polnischen Stadt Łomża haben drei Männer das Leben eines vierjährigen Mädchens gerettet, das von einem Balkon im fünften Stock zu stürzen drohte.

Während des Vorfalls bemerkten Nachbarn das Mädchen, das am Rand eines Balkons im fünften Stock eines Mehrfamilienhauses hing. Die Männer warteten nicht auf das Eintreffen der Rettungskräfte, sondern ergriffen sofort die nötigen Maßnahmen, um es aufzufangen.

Der Vorfall wurde auch von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Aufnahmen zeigen, wie die drei Männer unter dem Gebäude eine Decke ausbreiteten und das Mädchen auffangen konnten, als es stürzte.

Dank ihres schnellen und mutigen Handelns blieb das Mädchen von schweren Verletzungen verschont. Nach Angaben der Polizei rettete die schnelle Reaktion der Männer dem Mädchen das Leben.