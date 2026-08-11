Bumble-Dating-App schafft Pflicht für Frauen ab, zuerst zu schreiben

·29·Technologie
Bumble-Dating-App schafft Pflicht für Frauen ab, zuerst zu schreiben

Laut Techcrunch.com berichtet .

Bumble wurde 2014 gegründet und zunächst als Alternative zu Tinder entwickelt, bei der nur Frauen Gespräche beginnen mussten. Die Regel sollte Frauen vor unerwünschten Nachrichten und übermäßiger Aufmerksamkeit im Netz schützen und ihnen zugleich die vollständige Kontrolle über den Dating-Prozess geben.

Neue Regeln und längere Antwortfrist

Das Unternehmen hat nicht nur die Regel für das Senden der ersten Nachricht geändert, sondern für mehr Komfort auch die Antwortfrist verlängert. Das bisherige Zeitfenster von 24 Stunden wurde nun auf 72 Stunden erhöht.

Die neue Frist befreit Nutzer davon, die App ständig überprüfen zu müssen, und ermöglicht einen flexibleren Umgang mit Gesprächen. Nach Ansicht der App-Leitung verringert dieser Schritt den unnötigen Druck und schafft eine natürlichere Kommunikationsumgebung.

Gründe hinter den Reformen

Laut Whitney Wolfe Herd, Gründerin und ehemalige CEO von Bumble, ist die Aktualisierung keine Abkehr von der ursprünglichen Idee, sondern deren Weiterentwicklung. "Auch wenn der erste Schritt von Frauen eine radikale Idee war, bestand das Hauptziel immer darin, eine auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnittene Erfahrung zu schaffen", erklärte sie.

Die Ergebnisse einer von der App durchgeführten Umfrage zeigen ebenfalls, dass diese Änderung durch die Wünsche der Nutzer vorbereitet wurde. So gaben 66 % der befragten Frauen an, dass sie es bevorzugen, wenn Männer zuerst schreiben. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer erklärte außerdem, dass die verlängerte Antwortfrist ihren Gesamteindruck verbessert habe.

Finanzkennzahlen und geschäftliche Veränderungen

Diese strategischen Veränderungen hängen nicht nur mit den Wünschen der Nutzer zusammen. Den jüngsten Finanzberichten zufolge arbeitet Bumble daran, seine Geschäftsentwicklung zu verbessern und Herausforderungen zu bewältigen. Der Umsatz des Unternehmens im zweiten Quartal sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15,2 % auf 210,5 Millionen US-Dollar.

Zudem erwartet das Unternehmen im dritten Quartal einen Rückgang der Zahl zahlender Kunden. Die neuen Funktionen und gelockerten Regeln gelten als wichtige Schritte, um die Wettbewerbsfähigkeit der App zu steigern und ein neues Publikum zu gewinnen.

BumbleDating-AppTechnologieNachrichtenBusiness
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Neue Kunststoffkabel für KI-Infrastruktur entwickeltNeue Kunststoffkabel für KI-Infrastruktur entwickeltHeute, 20:30FlightAware verklagt Kalshi wegen Prognosen zu US-FlugausfällenFlightAware verklagt Kalshi wegen Prognosen zu US-FlugausfällenHeute, 20:28Kyoto Fusioneering beginnt mit der Entwicklung eines neuen Geräts für FusionskraftwerkeKyoto Fusioneering beginnt mit der Entwicklung eines neuen Geräts für FusionskraftwerkeHeute, 20:28KI sorgt für die Sicherheit der Beschäftigten im Nissan-WerkKI sorgt für die Sicherheit der Beschäftigten im Nissan-WerkHeute, 19:58Progress MS-35-Raumfrachter erfolgreich getestetProgress MS-35-Raumfrachter erfolgreich getestetHeute, 19:28Nordkoreanischer Mitarbeiter arbeitete offenbar in einer US-BundesbehördeNordkoreanischer Mitarbeiter arbeitete offenbar in einer US-BundesbehördeHeute, 18:55
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
Erste Details zur Samsung Galaxy S27-Serie: Unternehmen arbeitet an einem «Neuen Wunder»
Erste Details zur Samsung Galaxy S27-Serie: Unternehmen arbeitet an einem «Neuen Wunder»
Tesla stellt neues Laufrad für Kinder vor
Tesla stellt neues Laufrad für Kinder vor