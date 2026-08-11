Google entfernt die Schaltfläche „Poisk“ von der Startseite seiner Suchmaschine

Google hat ein weiteres Experiment mit umfassenden Änderungen am Design seiner zentralen Suchmaschine gestartet. Laut ixbt.com wird in der Testversion die vertraute Schaltfläche „Auf Google suchen“ entfernt und durch drei neue Symbole ersetzt, die zu KI-Tools führen. Dies meldet .

Die Neuerung wurde erstmals von den Experten des Magazins Search Engine Watch entdeckt. Anschließend bestätigte Robby Stein, Vizepräsident von Google Search, offiziell, dass das Experiment durchgeführt wird. Derzeit wird die neue Benutzeroberfläche nur einigen Nutzern angezeigt, darunter auch Personen, die den Dienst ohne Anmeldung aufrufen.

So funktionieren die KI-Tools

Die drei neuen Symbole auf der Startseite ermöglichen es Nutzern, moderne Technologien direkt vom Startbildschirm aus zu verwenden. Zur Auswahl stehen:

„Bild erstellen“ — ermöglicht die schnelle Bildgenerierung mit der Nano-Banana-Technologie.

— ermöglicht die schnelle Bildgenerierung mit der Nano-Banana-Technologie. „Fragen zu Dateien stellen“ — dient dazu, Dokumente und Dateien hochzuladen und Antworten zu deren Inhalt zu erhalten.

— dient dazu, Dokumente und Dateien hochzuladen und Antworten zu deren Inhalt zu erhalten. „Brainstorming“ — startet einen Dialog mit der KI, um verschiedene Themen zu besprechen.

Gleichzeitig bleibt die bei Nutzern beliebte klassische Schaltfläche „Auf gut Glück!“ an ihrem bisherigen Platz. Dies zeigt, dass das Unternehmen neue intelligente Funktionen schrittweise einführen möchte, ohne die herkömmliche Funktionalität vollständig aufzugeben.

Die zentrale Suchfunktion bleibt unverändert

Experten zufolge haben diese Änderungen am Erscheinungsbild keinen Einfluss auf die grundlegende Funktionsweise der Suchmaschine. Gibt ein Nutzer wie gewohnt eine Suchanfrage ein und drückt Enter, zeigt der Dienst weiterhin die vertraute Ergebnisseite an.

Google hat bislang nicht mitgeteilt, ob diese Benutzeroberfläche für alle Nutzer eingeführt werden soll. Es wird erwartet, dass das Unternehmen auf Grundlage der Versuchsergebnisse eine endgültige Entscheidung über das Design der Suchseite trifft.