Manchester City erwägt Alexis Mac Allister als Ersatz für Rodri

Der amtierende Premier-League-Meister Manchester City hat angesichts des möglichen Verlusts von Rodri, seinem wichtigsten defensiven Mittelfeldspieler, mit der Verstärkung des Kaders begonnen. Laut talkSPORT haben die Citizens Liverpools Mittelfeldspieler Alexis Mac Allister als Ersatz für den Spanier auf ihre Shortlist gesetzt, berichtet Goal.com das berichtet.

Den neuesten Informationen zufolge steht Rodri kurz davor, seine Karriere beim FC Barcelona fortzusetzen. Die Verhandlungen über seinen Transfer sind in die entscheidende Phase eingetreten. Ein Angebot über rund 55 Millionen Pfund für den Weltmeister soll in den kommenden Tagen offiziell eingereicht werden.

Aktivitäten auf dem Transfermarkt

Obwohl Rodrís Abgang für Manchester City ein schwerer Verlust wäre, arbeitet die Klubführung im Sommer-Transferfenster aktiv. Das Team hat Elliot Anderson bereits für 116 Millionen Pfund verpflichtet. Außerdem wurden die persönlichen Vertragsbedingungen mit dem vielversprechenden Mittelfeldspieler Ayyoub Bouaddi vom französischen Klub Lille vereinbart.

Dennoch ist der Trainerstab der Ansicht, dass im Zentrum des Mittelfelds dringend ein fertiger Spieler mit Premier-League-Erfahrung benötigt wird. Deshalb wird die Verpflichtung von Alexis Mac Allister, einem der Leistungsträger Liverpools, intern ernsthaft geprüft.

Mac Allisters Situation und Vertrag

Der argentinische Nationalspieler hat noch zwei Jahre Vertrag an der Anfield Road. Der Mittelfeldspieler wechselte 2023 von Brighton zu Liverpool und wurde unter Arne Slot zum Stammspieler. Obwohl die vergangene Saison für das Team schwierig verlief, werden seine Leistungen auf höchstem Niveau und seine taktische Vielseitigkeit hoch geschätzt.

Alexis Mac Allister gewann mit Argentinien die Weltmeisterschaft 2022 und erzielte mit Liverpool in der Saison 2024/25 wichtige Erfolge. Für Manchester City gilt er als fertiger Kandidat, der sich schnell an die Anforderungen der Premier League anpassen könnte.

Die Einschätzung der Experten

Laut Transferexperte Ben Jacobs handelt es sich derzeit lediglich um einen Prozess zur Eingrenzung der Kandidaten auf der Shortlist. „Ich weiß, dass der Name Alexis Mac Allister in internen Gesprächen gefallen ist, aber mit Liverpool gab es bislang weder Kontakt noch offizielle Verhandlungen“, erklärte Jacobs gegenüber talkSPORT.