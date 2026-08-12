Yandeks-Pey-App aus dem App Store entfernt

Beliebt Yandeks Pey Die offizielle App des Fintech-Dienstes Yandeks Pey wurde aus Apples digitalem App Store entfernt. Unternehmensvertreter äußerten sich umgehend zu dem Vorfall und seinen Details und riefen die Nutzer dazu auf, nicht in Panik zu geraten. Sie erläuterten, welche Folgen dies für Nutzer hat, die die App bereits auf ihren Geräten installiert haben, und wie sie in der aktuellen Situation vorgehen sollten. Darüber berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com sind die Guthaben der Nutzer trotz des Verschwindens der App aus dem Store vollständig sicher und nicht gefährdet. Für Besitzer, die die App bereits auf ihrem Smartphone installiert haben, funktionieren alle Funktionen weiterhin wie gewohnt. Aufgrund der aufgetretenen technischen Einschränkungen ist es derzeit jedoch nicht möglich, neue Versionen herunterzuladen oder die App nach einer Löschung erneut zu installieren.

Empfehlungen und alternative Lösungen für Nutzer

Experten empfehlen iPhone-Besitzern mit iOS, einige Vorsichtsmaßnahmen auf ihren Geräten zu treffen. Um zu verhindern, dass die App automatisch entfernt wird oder ausfällt, muss eine spezielle Einstellung geändert werden:

Öffnen Sie den Bereich „Einstellungen“

Wählen Sie den Bereich „Apps“ aus

Öffnen Sie den Bereich „App Store“

Deaktivieren Sie unter „Automatische Downloads“ die Option „Softwareupdates“

Außerdem wird dringend empfohlen, die vorhandene App nicht vom Gerät zu löschen. Wird die App versehentlich gelöscht, kann sie nicht über den App Store wiederhergestellt werden.

Wenn neue Nutzer oder Personen, die ohne die App geblieben sind, eine Alternative benötigen, empfiehlt das Unternehmen die Webversion. Für einen bequemen Zugriff über den Browser kann die Website zum Home-Bildschirm hinzugefügt werden. Öffnen Sie dazu den Dienst in Safari, tippen Sie auf die Teilen-Taste und wählen Sie „Zum Home-Bildschirm“ aus.

Situation auf der Android-Plattform

Es ist wichtig zu betonen, dass die Einschränkungen nur Apples Ökosystem betreffen. Für Android-Nutzer gibt es keine Änderungen. Bei Google Play bleibt dieApp wie bisher verfügbar und kann frei heruntergeladen werden.

Darüber hinaus können Besitzer von Android-Geräten die App problemlos über alternative Plattformen, darunter den RuStore-Store, herunterladen und aktualisieren. Alle Funktionen des Fintech-Dienstes sind auch über jeden Browser auf der offiziellen Website vollständig verfügbar.