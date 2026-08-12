Vom Gewinn schockiert: Wie ein Einwohner Marylands plötzlich reich wurde

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Vom Gewinn schockiert: Wie ein Einwohner Marylands plötzlich reich wurde

Ein Einwohner Marylands gewann 100.000 Dollar. Foto: John Angelillo/UPI.

Intuition und Bauchgefühl können das Leben eines Menschen manchmal grundlegend verändern. Ein Einwohner des US-Bundesstaates Maryland vertraute beim Kauf eines Lotterieloses genau auf sein Gespür und wurde im Handumdrehen zum Besitzer eines großen Vermögens und wurde.

Zwei Lose und ein unerwarteter Gewinn

Der Mann aus Prince George’s County erzählte Vertretern der Lotterie von Maryland die Einzelheiten des Vorfalls. In einem beliebten Wawa-Laden in Capitol Heights kaufte er ein Los seines regelmäßigen Lieblingsspiels „Bingo“ sowie spontan ein Los von „Scratch & Match“.

„Wissen Sie, manche Lose ziehen einen wie ein Magnet an. An diesem Tag weckte das ‚Scratch & Match‘-Los unerwartet mein großes Interesse, und ich beschloss, es zu kaufen“, sagte der Gewinner.

Doppelter Schock: Die echte Überraschung zu Hause

Nach seiner Rückkehr begann der Mann, die Schutzschicht auf dem Los freizurubbeln. Dabei erschienen auf dem Bildschirm zwei Sofortgewinn-Symbole in Form von „Geldbündeln“. Bei genauerem Hinsehen erkannte er, dass sich hinter jedem Symbol ein Gewinn von 50.000 Dollar verbarg und der Gesamtgewinn 100.000 Dollar betrug.

„Als ich den ersten Gewinn von 50.000 Dollar sah, war ich schockiert. Doch als ich erkannte, dass direkt daneben noch einmal 50.000 Dollar standen, war ich völlig überwältigt“, erinnert er sich.

Der Gewinn fließt in den Familienhaushalt und wohltätige Zwecke

Eine anschließende offizielle Prüfung in einer örtlichen Lotteriestelle ließ keinen Zweifel zu: Der Mann und seine Ehefrau hatten tatsächlich den Hauptgewinn von 100.000 Dollar gewonnen.

Die Familie erklärte, dass das unerwartet erhaltene Geld für die Begleichung aufgelaufener Strom- und anderer Rechnungen sowie zur finanziellen Unterstützung naher Verwandter verwendet werden soll.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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