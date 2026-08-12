Guinness-Rekord: Chinese dreht 33 Hula-Hoop-Reifen kopfüber (Video)

Menschliche Willenskraft und kontinuierliche Arbeit an sich selbst können zu unerwarteten und erstaunlichen Ergebnissen führen. Der Chinese Yan Yanjia schaffte es, einen Guinness-Weltrekord zu brechen, indem er kopfüber hängend gleichzeitig 33 Reifen (Hula-Hoop-Reifen) kreisen ließ und damit wurde.

Ein erstaunlicher Rekord in Guilin

Während des Rekordversuchs in Guilin in der Provinz Guangxi hing Yan Yanjia kopfüber an einem speziellen Spiel- und Sportgerät. Zwei seiner Freunde halfen ihm, indem sie die Reifen über seinen Kopf führten und bis zu seiner Hüfte absenkten.

Gemäß den Regeln des Guinness-Buchs der Rekorde gelang es Yanjia, alle 33 kreisenden Reifen während der vorgeschriebenen Zeit im Gleichgewicht zu halten. Damit wurde er zum neuen Weltrekordhalter für die größte Anzahl kopfüber kreisender Reifen und übertraf den bisherigen Rekord um 10 Reifen .

Von der Fettleibigkeit zum Weltrekord: Ein achtjähriger Weg der Ausdauer

Erstaunlicherweise begann Yanjia mit diesen anspruchsvollen Sportarten lediglich, um Gewicht zu verlieren.

„2018 diagnostizierten Ärzte bei mir aufgrund von Fettleibigkeit eine Fettleber und rieten mir, dringend abzunehmen. Damals kaufte ich für das Training einen 2 Kilogramm schweren Reifen und schaffte es, mein Gewicht innerhalb eines einzigen Monats von 80 kg auf 63 kg zu reduzieren. Der wichtigste Faktor für die erfolgreiche Gewichtsabnahme war natürlich die schrittweise und konsequente Kontrolle meiner Ernährung“,sagte er in einem Interview mit Guinness-Vertretern.

Das nächste Ziel: Klimmzüge und Reifen

Trotz seines Weltrekords will sich der Sportler nicht auf diesem Ergebnis ausruhen. Seinen Angaben zufolge warten noch schwierigere und anspruchsvollere Ziele auf ihn.

„Mein nächstes Ziel ist es, einen Rekord im Reifendrehen während des Klimmzugtrainings aufzustellen. Diese Übung erfordert ein Vielfaches an Kraft und eine äußerst hohe Körperstabilität im Vergleich zum Rekord, bei dem man kopfüber hängt“,fügte der Rekordhalter hinzu.

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