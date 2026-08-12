PSG erzielt Einigung mit Barcelona über Ferran-Torres-Transfer

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PSG erzielt Einigung mit Barcelona über Ferran-Torres-Transfer

Paris Saint-Germain steht kurz vor der Verpflichtung des spanischen Angreifers Ferran Torres vom FC Barcelona. Laut einem Sportmedium haben sich die Parteien mündlich auf eine Ablösesumme von 55 Millionen Euro geeinigt. Der Deal gilt als wichtiger Schritt der französischen Meister zur Verstärkung ihrer Offensive. Goal.com berichtet .

PSG hatte dem Klub zunächst 40 Millionen Euro für den Spieler geboten, doch die Katalanen lehnten das Angebot ab. Anschließend erhöhte der Pariser Klub seine Offerte auf 50 Millionen Euro als garantierte Zahlung plus weitere 5 Millionen Euro an Boni. Die Gesamtsumme entspricht dem Betrag, den Barcelona 2021 für den Spieler bezahlt hatte.

Die persönliche Beteiligung von Cheftrainer Luis Enrique spielte eine entscheidende Rolle beim Wechsel des 26-jährigen Angreifers nach Paris. Der Trainer rief den Spieler an und versprach ihm auf Grundlage seiner taktischen Pläne und Rotation regelmäßige Einsatzzeiten. Der gegenseitige Respekt und das Vertrauen zwischen ihnen ebneten den Weg für den erfolgreichen Abschluss des Transfers.

Zusammenarbeit mit Luis Enrique und eine neue Herausforderung

Luis Enrique hatte auch während seiner Zeit als Trainer der spanischen Nationalmannschaft stets auf Torres gesetzt und ihm selbst in Phasen der Kritik sein Vertrauen ausgesprochen. Die enge persönliche Geschichte des Spielers mit dem Trainer wurde ebenfalls als einer der Gründe genannt, warum er sich für Frankreich und gegen einen Verbleib in Katalonien entschied.

Ferran Torres erzielte in der Saison 2025/26 16 Tore für Barcelona in La-Liga-Spielen. Außerdem wurde er zu einer der Schlüsselfiguren bei Spaniens Triumph bei der jüngsten Weltmeisterschaft und traf auch im Finale.

Dennoch lehnte der 26-Jährige die Angebote der Klubführung zur Vertragsverlängerung ab. Torres hatte das Gefühl, von der Vereinsführung nicht ausreichend wertgeschätzt zu werden, und entschied sich, seine Karriere bei einem anderen Team fortzusetzen. Sein Abgang wird das Trainerteam dazu zwingen, neue Lösungen zu finden.

Beim französischen Klub soll Torres Gonzalo Ramos ersetzen, der im Sommer zum AC Mailand gewechselt ist. Die Verpflichtung des erfahrenen Angreifers wird die Lücke in der PSG-Offensive schließen und zweifellos für zusätzlichen Konkurrenzkampf in der vordersten Linie sorgen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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