Beşiktaş Zeigt Interesse an Fabio Miretti

Der türkische Klub Beşiktaş prüft die Möglichkeit, Juventus-Mittelfeldspieler Fabio Miretti zu verpflichten. Nach Angaben von GOAL.com und dem türkischen Journalisten Burak Özdemir hat die Vereinsführung aus Istanbul eine offizielle Anfrage zum Spieler gestellt und sich nach den Transferbedingungen erkundigt. Dies berichtet Goal.com.

Beşiktaş verfolgt derzeit eine aktive Transferpolitik. Insbesondere hat der Klub kürzlich die Verpflichtung des Stürmers Dušan Vlahović von Juventus erfolgreich abgeschlossen. Der Vertrag des serbischen Angreifers beim Turiner Klub ist am 30. Juni ausgelaufen. Er soll nach Istanbul reisen, um den Transfer vollständig abzuschließen.

Transferbedingungen und finanzielle Forderungen

Laut türkischen Medien beschränkt sich die Vereinsführung von Beşiktaş nicht auf den Stürmer, sondern hat auch einen weiteren Juventus-Spieler ins Visier genommen: den 2003 geborenen talentierten Mittelfeldspieler Fabio Miretti. Ein Hauptgrund für das verstärkte Interesse ist, dass Cheftrainer Vincenzo Italiano die Fähigkeiten des Spielers gut kennt und seine Qualitäten hoch einschätzt.

Die Juventus-Führung ist ihrerseits nicht grundsätzlich gegen einen Abgang des Mittelfeldspielers. Der Turiner Klub ist jedoch nur zu Verhandlungen auf Grundlage klarer und verbindlicher Bedingungen bereit. Quellen zufolge möchte die Alte Dame den Spieler nicht verleihen und würde ihn nur bei einem direkten Verkauf abgeben.

Zukünftige Pläne

Fabio Mirettis aktueller Vertrag bei Juventus läuft bis 2028. Experten und Klubvertreter schätzen den Transferwert des jungen Mittelfeldspielers auf etwa 15 Millionen Euro. Die Beşiktaş-Führung dürfte diese finanziellen Forderungen prüfen und in Kürze eine endgültige Entscheidung treffen.

Der Transfer würde nicht nur das zentrale Mittelfeld des Istanbuler Klubs stärken, sondern könnte dem jungen Fußballer auch ein neues Kapitel in seiner Karriere eröffnen. Die Verhandlungen zwischen den Parteien laufen weiter, und in den kommenden Tagen wird mit mehr Klarheit gerechnet.