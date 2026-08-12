Road to Battlefield 2026: Neue Chancen für Startups in Zentral-Eurasien

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Road to Battlefield 2026: Neue Chancen für Startups in Zentral-Eurasien

Der renommierte Wettbewerb Road to Battlefield, der vom Silkroad Innovation Hub gemeinsam mit TechCrunch veranstaltet wird, erzielt in seiner zweiten Saison Rekordergebnisse. Laut Ixbt.com soll die Initiative talentierten Gründern aus Zentral-Eurasien einen direkten Zugang zum internationalen TechCrunch Startup Battlefield 200 ermöglichen, das im Rahmen der Disrupt-Veranstaltung in San Francisco stattfindet. Der Wettbewerb wird von Freedom Holding, Astana Hub und IT Park Uzbekistan unterstützt. Techcrunch.com berichtet darüber.

Laut Asset Abdualiyev, Gründer und CEO des Silkroad Innovation Hub, besteht das Hauptziel des Programms darin, vielversprechende Teams aus der Region, die weltweit noch weitgehend unentdeckt sind, mit globalen Venture-Fonds und Ökosystemen zu verbinden. Beim ersten Wettbewerb im vergangenen Jahr gingen 485 Bewerbungen aus 27 Ländern ein – damals die größte Startup-Pitch-Veranstaltung der Region. Drei Startups – Polygraf AI, Surfaice und Investbanq – vertraten die Region auf der internationalen Bühne.

Rekordergebnisse und der Aufstieg der Künstlichen Intelligenz

In diesem Jahr wurde der Wettbewerb weiter ausgeweitet: Die Zahl der Bewerber stieg auf 726 aus 39 Ländern. Das entspricht einem Wachstum von fast 50% gegenüber dem Vorjahr, während die Zahl der teilnehmenden Länder um mehr als zehn zunahm. Der Wettbewerb umfasst Zentralasien, den Kaukasus, den Nahen Osten, Osteuropa und Südasien. Die überwältigende Mehrheit der Bewerbungen – 609 von 726 beziehungsweise etwa 84% – entfiel auf Produkte der Künstlichen Intelligenz. Dies zeigt, dass Technologien der Künstlichen Intelligenz für die Gründer der Region zu einem zentralen Schwerpunkt geworden sind.

An den Online-Auswahlrunden nahmen 47 erfahrene Juroren aus acht Ländern teil, darunter Vertreter von Venture-Fonds, Leiter großer Technologiezentren und Unternehmer, die ihre eigenen Unternehmen erfolgreich aufgebaut haben. Außerdem wirkte ein Künstliche-Intelligenz-Juror namens AI-Dana am Bewertungsprozess mit und gab eine unabhängige Einschätzung ab.

Die führenden Ökosysteme der Region und die Teilnahme Usbekistans

Nach den Anfang Juli abgehaltenen nationalen Auswahlrunden erreichten 22 vielversprechende Startups das regionale Finale. Usbekistan und Kasachstan führen das Feld mit jeweils sechs Projekten an. Dies zeigt deutlich, dass die beiden Länder zu den größten Startup-Ökosystemen der Region geworden sind. Die usbekischen Teams, die das regionale Finale erreicht haben, sind:

  • MoliyAI
  • Sino AI
  • Deepen
  • Fermopolis
  • Oqim App
  • Cerberus
Der CEO von Astana Hub, Magzhan Madiyev, betonte, dass Produkte der Künstlichen Intelligenz in Kasachstan und in der gesamten Region stetig wachsen und damit vollständig mit den strategischen Zielen der Organisation übereinstimmen. Ziel ist es, eine global wettbewerbsfähige Generation auszubilden, die bereit ist, große Märkte wie die USA zu erschließen.

In der nächsten Phase werden die drei besten Finalistenteams des regionalen Finales Zentral-Eurasien bei einer renommierten globalen Veranstaltung in San Francisco vertreten und die Möglichkeit erhalten, die Aufmerksamkeit internationaler Investoren auf sich zu ziehen.

Road To BattlefieldTechCrunchStartupKünstliche IntelligenzIT Park
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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