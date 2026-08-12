Paul Parker fordert Manchester United auf, den Kader als Ersatz für Luke Shaw zu verstärken

Vor Beginn der neuen Premier-League-Saison treiben Manchester United die Kaderplanung und die Verstärkung der Abwehr weiter voran. Laut Goal.com zeigte sich der ehemalige Vereinsverteidiger Paul Parker äußerst besorgt über die Situation auf der linken Abwehrseite und forderte vom Cheftrainer und der Vereinsführung umgehend Veränderungen. Seiner Ansicht nach entsprechen die Leistungen der aktuellen Spieler nicht den erforderlichen Standards und könnten in der Liga Probleme verursachen. Laut Goal.com berichtet.

Laut Betarades.gr bestritt Luke Shaw in der vergangenen Saison zwar alle 38 Ligaspiele der Mannschaft, doch seine Leistungen konnten Experten und Fans nicht überzeugen. Paul Parker kritisierte die Auftritte des Spielers scharf und betonte, dass dessen Fähigkeiten den modernen Anforderungen nicht gerecht würden. Nach Ansicht des ehemaligen Spielers benötigt der Verein dringend einen schnellen und beweglichen Außenverteidiger, der sich über das gesamte Spielfeld bewegen und sowohl defensiv als auch offensiv gleichermaßen effektiv agieren kann.

Schwierigkeiten auf dem Transfermarkt und alternative Optionen

Die Versuche von Manchester United, die Abwehr auf dem Transfermarkt zu verstärken, stoßen auf mehrere Hindernisse. Medienberichten zufolge gelten Lewis Hall von Newcastle United und das Arsenal-Talent Myles Lewis-Skelly als wichtigste Ziele. Halls geschätzter Preis von rund 60 Millionen Pfund sowie die Tatsache, dass Newcastle ihn nicht verkaufen möchte, erschweren den Transfer jedoch erheblich.

Gleichzeitig wies Paul Parker darauf hin, dass auch der Einsatz von Diogo Dalot als Linksverteidiger weiterhin Probleme verursacht. Sollte Manchester United den benötigten Spieler auf dem Transfermarkt nicht verpflichten können, wäre es laut dem Experten sinnvoll, auf die internen Möglichkeiten der Vereinsakademie zu setzen, anstatt außerhalb des Klubs nach Verstärkung zu suchen.

Es ist Zeit, einem jungen Talent eine Chance zu geben

Parker forderte nachdrücklich, dem jungen Verteidiger Harry Amass die Möglichkeit zu geben, regelmäßig in der ersten Mannschaft zu spielen. Seiner Aussage zufolge begeisterte der talentierte Spieler die Fans mit seinen Auftritten für Sheffield Wednesday, bevor er sich verletzte, und wurde für sein großes Potenzial hoch eingeschätzt.

Harry Amass überzeugte bei Sheffield Wednesday

Fans und Experten bewerteten die Leistungen des jungen Spielers positiv

Der Verein muss jungen Spielern umfangreiche Einsatzzeiten und keine bloß kurzfristigen Chancen geben

Parker zufolge sollte Manchester United bei der Entdeckung und Förderung eigener junger Talente aktiver vorgehen. Amass nicht nur ein oder zwei Einsätze, sondern eine echte Gelegenheit zu geben, sich zu beweisen, könnte ein wichtiger Schritt für die Zukunft der Mannschaft sein.