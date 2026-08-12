Google Pixel Watch 5 als Smartwatch vorgestellt

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Google Pixel Watch 5 als Smartwatch vorgestellt

Beim traditionellen Made by Google-Event am Mittwoch hat das Unternehmen seine neue Smartwatch Pixel Watch 5 offiziell vorgestellt. Das Gerät kostet ab 399 US-Dollar und zeichnet sich durch fortschrittlichere KI-gestützte Gemini-Funktionen sowie moderne Features zur kontinuierlichen Gesundheitsüberwachung aus. Techcrunch.com berichtet darüber.

Laut ixbt.com wurde das neue Gadget speziell entwickelt, um Nutzern bei Bedarf schnelle und personalisierte Hilfe zu bieten. So schlägt die Uhr automatisch passende Aktionen auf Grundlage des Inhalts von Textnachrichten vor. Beispielsweise kann sie eine Adresse oder einen Ortsnamen aus einer Nachricht von Angehörigen sofort auf dem Display anzeigen.

KI- und Gemini-Funktionen

Gemini, das auf dem Gerät als Sprachassistent dient, ist nun tiefer integriert. Nutzer können ihr Handgelenk heben und direkt Fragen stellen. Auch Aufgaben wie das Finden nahe gelegener Orte zum Mittagessen oder die Nutzung der Navigation werden einfacher. Selbst ohne Internetverbindung ermöglicht Gemini die Sprachsteuerung von Timern, Weckern und Workouts.

Wichtige Informationen wie Flugdaten, Ankunftszeiten (ETA) und andere Erinnerungen werden dynamisch am unteren Rand des Zifferblatts angezeigt. Dadurch lassen sich täglich benötigte Informationen ohne zusätzliche Aktionen schnell überprüfen.

Eine neue Stufe der Gesundheitsüberwachung

Laut dem Technologiekonzern nutzt die Smartwatch Sensoren und Technologien des maschinellen Lernens, um Veränderungen des Blutdrucks zu überwachen, bevor das Herz übermäßig belastet wird. Die Funktion wurde mit 24-Stunden-Blutdruckmessgeräten getestet und anhand von mehr als 1 Milliarde Minuten an Daten von über einer halben Million Menschen trainiert.

Das Gerät verfügt außerdem über eine Funktion zur Erkennung von Insulinresistenz, die Veränderungen der Stoffwechselgesundheit analysiert. Durch die Verknüpfung von Schlaf-, Herzfrequenz- und Aktivitätsdaten erkennt das Sensormodell langfristige Veränderungen im Körper und stellt den Nutzern jeden Monat einen Gesamtbericht bereit.

Auch die Funktionen zur Erkennung von Notfällen wurden erweitert:

  • Ein System, das starke Abfälle des Blutsauerstoffgehalts erkennt und Rettungsdienste benachrichtigt
  • Die Genauigkeit der Erfassung von Schlafphasen wurde um 15 Prozent gesteigert
  • Ein spezielles Nacht-Zifferblatt, das Ablenkungen während der Nacht reduziert
  • Die Smart Wake-Funktion weckt Nutzer in der günstigsten Phase ihres Schlafzyklus
Für Fitnessbegeisterte bietet die Pixel Watch 5 die bislang genaueste GPS-Routenaufzeichnung. Das Kartensystem arbeitet doppelt so präzise wie bei früheren Generationen und bildet die Ergebnisse von Läufen und Workouts dadurch besonders realitätsnah ab.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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