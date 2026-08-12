iQOO Z11 Smartphone: 7050 mA•ch Akku und KI-Funktionen

Während sich der Markt für Technologien der nächsten Generation rasant entwickelt, bemühen sich führende Hersteller, die Möglichkeiten ihrer Geräte weiter auszubauen. Laut ixbt.com zieht das bevorstehende iQOO Z11 Smartphone Technikbegeisterte mit seinen fortschrittlichen Eigenschaften an, darunter ein riesiger Akku und moderne KI-Funktionen. Ixbt.com berichtet darüber.

Einer der wichtigsten Vorteile des Geräts ist der besonders leistungsstarke Akku mit einer Kapazität von 7050 mA•ch. Er soll Nutzern beim Lesen, bei der Erstellung von Inhalten, beim Spielen und im täglichen Multitasking eine lange Akkulaufzeit bieten. Der Hersteller hält die Leistung seiner Schnellladetechnologie derzeit noch geheim.

KI und ihre fortschrittlichen Funktionen

Der Hersteller legt beim neuen Modell besonderen Wert auf KI-Technologien. Das iQOO Z11 Smartphone wird mit AI Captions ausgestattet, das mithilfe der Dienste Google Gemini und Microsoft Azure Sprachaufnahmen in Text umwandeln und übersetzen kann. Die AI Creation Tools unterstützen außerdem beim Zusammenfassen von Dokumenten, Verbessern von Aufgaben, Generieren neuer Ideen und Erstellen verschiedener Inhalte.

Zu den Funktionen des Geräts gehören außerdem die intelligente Weiterleitung von Aufgaben zwischen verschiedenen Gemini-Modellen, die Verarbeitung von Daten in Echtzeit, die Beibehaltung des Gesprächskontexts und die beliebte Funktion Circle to Search. Dadurch wird der Alltag der Nutzer in der digitalen Umgebung deutlich erleichtert.

Display und technische Daten

Als technische Grundlage dient ein MediaTek Dimensity 7500 Turbo Prozessor, der eine hohe Leistung gewährleistet. Auch beim Display kann das Gerät überzeugen: Es wird mit einem 6,83 Zoll großen AMOLED-Bildschirm mit gebogenen Seiten ausgestattet. Das Display bietet eine Bildwiederholrate von 144 Hz und erreicht im HBM-Modus bis zu 2000 Nits sowie bei lokaler Spitzenhelligkeit bis zu 3000 Nits.

Beim äußeren Erscheinungsbild und Design stehen Käufern zwei attraktive Farbvarianten zur Auswahl: Celestial Blue und Aurora Green. Offizielle Angaben zu den Kameras sowie zur Größe von RAM und internem Speicher wurden bislang noch nicht vollständig veröffentlicht. Weitere Einzelheiten werden voraussichtlich bald bekannt gegeben.