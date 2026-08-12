iQOO Z11 Smartphone: 7050 mA•ch Akku und KI-Funktionen

·3·Technologie
iQOO Z11 Smartphone: 7050 mA•ch Akku und KI-Funktionen

Während sich der Markt für Technologien der nächsten Generation rasant entwickelt, bemühen sich führende Hersteller, die Möglichkeiten ihrer Geräte weiter auszubauen. Laut ixbt.com zieht das bevorstehende iQOO Z11 Smartphone Technikbegeisterte mit seinen fortschrittlichen Eigenschaften an, darunter ein riesiger Akku und moderne KI-Funktionen. Ixbt.com berichtet darüber.

Einer der wichtigsten Vorteile des Geräts ist der besonders leistungsstarke Akku mit einer Kapazität von 7050 mA•ch. Er soll Nutzern beim Lesen, bei der Erstellung von Inhalten, beim Spielen und im täglichen Multitasking eine lange Akkulaufzeit bieten. Der Hersteller hält die Leistung seiner Schnellladetechnologie derzeit noch geheim.

KI und ihre fortschrittlichen Funktionen

Der Hersteller legt beim neuen Modell besonderen Wert auf KI-Technologien. Das iQOO Z11 Smartphone wird mit AI Captions ausgestattet, das mithilfe der Dienste Google Gemini und Microsoft Azure Sprachaufnahmen in Text umwandeln und übersetzen kann. Die AI Creation Tools unterstützen außerdem beim Zusammenfassen von Dokumenten, Verbessern von Aufgaben, Generieren neuer Ideen und Erstellen verschiedener Inhalte.

Zu den Funktionen des Geräts gehören außerdem die intelligente Weiterleitung von Aufgaben zwischen verschiedenen Gemini-Modellen, die Verarbeitung von Daten in Echtzeit, die Beibehaltung des Gesprächskontexts und die beliebte Funktion Circle to Search. Dadurch wird der Alltag der Nutzer in der digitalen Umgebung deutlich erleichtert.

Display und technische Daten

Als technische Grundlage dient ein MediaTek Dimensity 7500 Turbo Prozessor, der eine hohe Leistung gewährleistet. Auch beim Display kann das Gerät überzeugen: Es wird mit einem 6,83 Zoll großen AMOLED-Bildschirm mit gebogenen Seiten ausgestattet. Das Display bietet eine Bildwiederholrate von 144 Hz und erreicht im HBM-Modus bis zu 2000 Nits sowie bei lokaler Spitzenhelligkeit bis zu 3000 Nits.

Beim äußeren Erscheinungsbild und Design stehen Käufern zwei attraktive Farbvarianten zur Auswahl: Celestial Blue und Aurora Green. Offizielle Angaben zu den Kameras sowie zur Größe von RAM und internem Speicher wurden bislang noch nicht vollständig veröffentlicht. Weitere Einzelheiten werden voraussichtlich bald bekannt gegeben.

iQOO Z11SmartphonesKünstliche IntelligenzMediaTekGadgets
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Startup Lovable sammelt 400 Millionen Dollar bei einer Bewertung von 13,3 Milliarden Dollar einStartup Lovable sammelt 400 Millionen Dollar bei einer Bewertung von 13,3 Milliarden Dollar einGestern, 22:20Mesh-App von Automattic für Android veröffentlichtMesh-App von Automattic für Android veröffentlichtGestern, 21:55Cuktech stellt ein Kabel mit Display zum Laden von zwei Geräten vorCuktech stellt ein Kabel mit Display zum Laden von zwei Geräten vorGestern, 21:54Markt für KI-gestützte Sprach-Wearables wächstMarkt für KI-gestützte Sprach-Wearables wächstGestern, 21:52Form Energy sammelt 750 Millionen Dollar für die Produktion von 100-Stunden-BatterienForm Energy sammelt 750 Millionen Dollar für die Produktion von 100-Stunden-BatterienGestern, 21:26Neues Raketentriebwerk ähnlich dem SpaceX Raptor in Indien vorgestelltNeues Raketentriebwerk ähnlich dem SpaceX Raptor in Indien vorgestelltGestern, 21:22
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
Erste Details zur Samsung Galaxy S27-Serie: Unternehmen arbeitet an einem «Neuen Wunder»
Erste Details zur Samsung Galaxy S27-Serie: Unternehmen arbeitet an einem «Neuen Wunder»
Tesla stellt neues Laufrad für Kinder vor
Tesla stellt neues Laufrad für Kinder vor