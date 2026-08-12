Miles Lewis-Skelly will bei Arsenal bleiben und um einen Platz in der Startelf kämpfen

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Miles Lewis-Skelly will bei Arsenal bleiben und um einen Platz in der Startelf kämpfen

Der Arsenal-Mittelfeldspieler Miles Lewis-Skelly hat sich trotz der Unsicherheit über seine Zukunft fest dazu entschlossen, beim Londoner Klub zu bleiben und unter Mikel Arteta um einen Platz in der Startelf zu kämpfen. Obwohl der Absolvent der Arsenal-Akademie im Trainingslager der Saisonvorbereitung überzeugt hat, stellen die starke Konkurrenz und das Interesse anderer Klubs seine Zukunft infrage. Goal.com berichtet darüber.

Laut BBC Sport hat der junge Fußballer die Aufmerksamkeit des Trainerstabs auf sich gezogen, indem er die letzten beiden Testspiele der Saisonvorbereitung in der Startelf begann, darunter die Partie am Sonntag vor dem Community Shield. Nachdem er in der vergangenen Saison wegen der Konkurrenz in der Abwehr Schwierigkeiten hatte, zeigte der Spieler im zentralen Mittelfeld, seiner natürlichen Position, starke Leistungen und gab dem Trainerstab einiges zu bedenken.

Interesse von Konkurrenten und die Lage auf dem Transfermarkt

Die erfolgreichen Auftritte von Miles Lewis-Skelly in den jüngsten Spielen zwingen den Klub, seine Pläne zu überdenken. Arsenal hatte zuvor erwogen, ihn gemeinsam mit Ethan Nwaneri zu verkaufen, um das finanzielle Gleichgewicht zu wahren. Die Entschlossenheit des Spielers und seine Leistungen auf dem Platz haben die Situation jedoch komplizierter gemacht.

Der Quelle zufolge wurde der Spieler im Januar Manchester United angeboten, obwohl der Londoner Klub betont, ihn nicht aktiv verkaufen zu wollen. Manchester United sucht nach einem Linksfuß, da Luke Shaw immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hat. Auch Chelsea hatte die Möglichkeit, den Spieler zu verpflichten, hat den Transfer wegen der großen Konkurrenz im Kader bislang jedoch nicht ernsthaft verfolgt.

Die Finanzstrategie des Klubs

Arsenal war in den vergangenen Spielzeiten auf dem Transfermarkt aktiv und gab im vergangenen Jahr 250 Millionen Pfund sowie in diesem Jahr mehr als 100 Millionen Pfund aus, einschließlich der Verpflichtung von Bruno Guimaraes für 75 Millionen Pfund. Um die Finanzregeln einzuhalten, verkaufte der Klub Christian Norgaard und Leandro Trossard.

Als Absolvent der Arsenal-Akademie könnte der Verkauf von Miles Lewis-Skelly dem Klub im Hinblick auf die Bilanzierung und die Regeln des Financial Fairplay erhebliche Vorteile bringen. Dennoch bleibt der Spieler selbst entschlossen, seine Karriere bei Arsenal fortzusetzen und sein volles Potenzial auszuschöpfen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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