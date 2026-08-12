Startup Lovable sammelt 400 Millionen Dollar bei einer Bewertung von 13,3 Milliarden Dollar ein

Das beliebte europäische Vibe-Coding-Startup Lovable hat in seiner neuesten Finanzierungsrunde eine Bewertung von 13,3 Milliarden USD bestätigt und weitere 400 Millionen USD eingeworben. Berichten von TechCrunch zufolge hat das Unternehmen diese Series C-Runde unter der Leitung von Menlo Ventures und dem Scaleup Europe Fund abgeschlossen, wobei Dutzende weiterer Investoren beteiligt waren. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Diese massive Finanzierungsrunde folgt auf die Bekanntgabe des Startups im Juni, dass sein jährlicher wiederkehrender Umsatz (ARR) 500 Millionen USD erreicht hat. Zum Vergleich: In der im vergangenen Dezember angekündigten vorherigen Runde hatte das Unternehmen 330 Millionen USD bei einer Bewertung von 6,6 Milliarden USD eingesammelt. Auch damals gehörte Menlo Ventures zu den Hauptinvestoren.

Erweiterte Infrastruktur und KI-Fähigkeiten

Mit dem Wachstum des Startups werden auch seine Backend-Anforderungen und technischen Kapazitäten deutlich komplexer. Heute beherbergt die Plattform über 60 Millionen Projekte und zieht monatlich mehr als 900 Millionen Besucher an. Diese Kennzahlen erfordern eine weitere Steigerung der technischen Leistungsfähigkeit der Plattform.

Berichten zufolge bietet Lovable den Nutzern neben standardmäßigen fortschrittlichen Modelloptionen auch ein eigenes, in einer internen Umgebung trainiertes KI-Modell an. Darüber hinaus unterzeichnete das Unternehmen im Juni einen mehrjährigen Vertrag mit Google Cloud, was auf eine Verfünffachung der Cloud-Nutzung hinweist.

Einfluss auf den europäischen Technologiemarkt

Das Unternehmen entwickelt nicht nur sein Kernprodukt weiter, sondern unterstützt auch andere vielversprechende Startups in Europa. Unter anderem hat Lovable in das dänische Hardware-Design-Startup Atech investiert. Experten glauben, dass solche Partnerschaften eine entscheidende Rolle bei der Stärkung des Innovationsökosystems in Europa spielen.

Erwähnenswert ist zudem, dass zu den neuen Investoren der Series C-Runde die Investmentfirma Regent gehört, die Eigentümerin von TechCrunch ist. Der Erfolg dieser Finanzierungsrunde bildet die Grundlage, um Lovables Position im globalen Technologiemarkt weiter zu festigen.