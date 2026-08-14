Drama in Samarkand: Dinamo und Xorazm trennen sich mit einem packenden Remis

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Drama in Samarkand: Dinamo und Xorazm trennen sich mit einem packenden Remis

Das nächste Spiel des 17. Spieltags der usbekischen Super League fand in Samarkand statt. Der heimische Dinamo empfing den Klub aus Urgentsch, Xorazm .

In einer hart umkämpften und offensiv geprägten Partie erlebten die Fans ein echtes Torfestival und dramatische Szenen — das Spiel endete mit einem packenden 2:2-Unentschieden .

Vier Tore und intensive Zweikämpfe auf dem Platz

Die erste Halbzeit begann mit aktiven Gästen. In der 41. Minute erzielte Xorazms Stürmer Rustamjon Abduhamidov die Führung und schickte sein Team mit einem Vorsprung in die Pause (0:1).

In der zweiten Halbzeit übernahm die Mannschaft aus Samarkand vollständig die Initiative:

  • 63. Minute: Behruzbek Oblaqulov stellte den Ausgleich her — 1:1;

  • 74. Minute: Der eingewechselte Jahongir Abdusalomov brachte die Gastgeber mit 2:1 in Führung.

Doch die Mannschaft aus Urgentsch gab nicht auf. In der 80. Minute erzielte Diyorbek Ortiqboyev den Ausgleich für Xorazm und stellte den Endstand von 2:2 her.

Die Tabellensituation

Nach dem Unentschieden verbuchten beide Teams jeweils einen Punkt mehr und verbesserten ihre Position in der Tabelle:

  • Dinamo erhöhte sein Punktekonto auf 22 und kletterte in der Super-League-Tabelle auf Platz 8 ;

  • Xorazm belegt mit 20 Punkten nun Rang 11 .

Spielbericht:

Super League, 17. Spieltag

Dinamo – Xorazm 2:2

Tore: Behruzbek Oblaqulov (63.), Jahongir Abdusalomov (74.) — Rustamjon Abduhamidov (41.), Diyorbek Ortiqboyev (80.).

  • Dinamo: Edem Nemanov, Mixail Shtefan, Nurillo To‘xtasinov (Jahongir Abdusalomov, 46.), Sanjar Qodirqulov (Ulug‘bek Abdullayev, 31.), Rasul Yo‘ldoshev (Haris Hayderovich, 46.), Amadu Dumbuya (Abdug‘afur Haydarov, 58.), Tigran Avanesyan (Oybek O‘rmonjonov, 75.), Jaloliddin Jumaboyev, Marko Stanoyevich, Firdavs Abdurahmonov, Behruzbek Oblaqulov.

  • Xorazm: Umidjon Ergashev, Elzio Lohan (Danila Yejov, 78.), Diyor Ortiqboyev, Daniil Nugumanov, Sunnatulloh Hamidjonov, Suhrob Izzatov, Azizbek Pirmuhammadov, Umidbek Sultonov (Nurjahon Muzaffarov, 78.), Ulug‘bek Hoshimov (Ismadiyor Ummatov, 84.), Rustam Abduhamidov (Sardorbek Azimov, 46.), Rafael Sabino (Nodirbek Abduxaliqov, 65.).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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