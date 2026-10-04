Ronaldos Abgang kostet Portugal teuer: 2 Millionen Follower verloren!

Der Konflikt zwischen Nationaltrainer Jorge Jesus und dem legendären Stürmer Cristiano Ronaldo in der portugiesischen Nationalmannschaft hat dem medialen Ansehen des Teams einen schweren Schlag versetzt. Nach dem Abschied des Starspielers verlor die offizielle Seite der Nationalmannschaft innerhalb weniger Tage über 2 Millionen Follower.

Der Abschied des 41-jährigen Routiniers aus dem Nationalteam löste eine große Welle der Empörung unter den Fans aus.

Drastischer Einbruch in der Statistik: Der „Ronaldo-Effekt“

Medien und Beobachter sozialer Netzwerke verzeichnen einen drastischen Unterschied in den Zahlen:

Vor dem Konflikt wurde der offizielle Account der portugiesischen Nationalmannschaft von über 25 Millionen Fans verfolgt.

Stand 3. Oktober ist die Anzahl der Follower auf der Seite auf 22,9 Millionen gesunken. Innerhalb kurzer Zeit haben über 2,1 Millionen Nutzer den Account verlassen.

Erster Sieg ohne Ronaldo und die 100-Prozent-Bilanz von Jesus

Trotz der medialen Verluste sprechen die Ergebnisse auf dem Platz bisher für Trainer Jorge Jesus:

Cristiano Ronaldoim ersten Spiel ohne ihn besiegten die Portugiesen die dänische Nationalmannschaft auswärts mit 4:2.

Unter der Leitung von Jesus hat das Team alle 3 bisherigen Spiele gewonnen und führt die Gruppe mit 9 Punkten souverän an.

Die Portugiesen bestreiten ihr nächstes Pflichtspiel am 4. Oktober zu Hause gegen Norwegen.

Obwohl Ronaldos Abgang die sportliche Form der Nationalmannschaft nicht beeinträchtigt hat, zeigt er, dass seine globale Popularität und sein Marketingpotenzial ernsthaft gelitten haben.