Google verlagert die gesamte Smartphone-Produktion aus China

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Google verlagert die gesamte Smartphone-Produktion aus China

Vor dem Hintergrund großer Veränderungen in der Technologiewelt hat Google angekündigt, die Montage aller Smartphone-Modelle vollständig von China in andere Länder zu verlagern. Laut ixbt.com hat das Unternehmen seine Zulieferer gewarnt, die Produktionskapazitäten bis 2027 vollständig außerhalb Chinas zu verlagern, wie Ixbt.com berichtet.

In den vergangenen Jahren hat Google seine Kapazitäten in Vietnam und Indien zügig ausgebaut, um die Abhängigkeit von Chinas Fertigungslieferkette zu verringern. Dennoch wird ein beträchtlicher Teil der Produkte des Konzerns weiterhin in China montiert.

Erfolge in Vietnam und neue Schritte

Quellen, die mit der Situation vertraut sind, zufolge hat Google in diesem Jahr die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, die Konstruktion sowie die Serienproduktion seiner High-End-Pixel-Smartphones in Vietnam erfolgreich abgeschlossen. Dies bekräftigte die Entscheidung der Unternehmensführung, bis 2027 alle Pixel-Produktlinien vollständig aus China abzuziehen.

Es ist erwähnenswert, dass Google damit zur zweiten großen globalen Marke wird, die diesen Schritt unternimmt. Samsung war zuvor der erste Konzern, der seine Smartphone-Produktion vollständig aus China verlagert hatte.

Marktfaktoren und logistische Vorteile

Laut einer dem Unternehmen nahestehenden Quelle verkauft Google seine Pixel-Smartphones im Gegensatz zu Apple nicht auf dem chinesischen Markt. Daher steht das Unternehmen nicht unter dem Marktdruck, die Produktion in diesem Land aufrechtzuerhalten.

Gleichzeitig laufen die Abläufe in Vietnam reibungslos. Samsung hatte zuvor in diesem Land ein umfassendes Ökosystem für die Smartphone-Lieferkette aufgebaut, sodass Google nun diese bestehende Infrastruktur effektiv nutzen kann.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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