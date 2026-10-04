Google erhöht drastisch den Preis seines günstigsten Smartphones

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Google erhöht drastisch den Preis seines günstigsten Smartphones

Der US-Technologieriese Google hat ohne großes Aufsehen oder vorherige Ankündigung den Preis seines erschwinglichsten Smartphones, des Pixel 10a, plötzlich um 20 Prozent erhöht. Diese Änderung kam für Kunden und Marktbeobachter überraschend, da ein solch drastischer Anstieg im Budget-Segment die Wettbewerbsfähigkeit des Geräts beeinträchtigen könnte. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Ixbt.com wird dieses Mobilgerät gemäß der neuen Preisgestaltung auf der offiziellen US-Website nun für 600 oder 700 US-Dollar verkauft, abhängig von der internen Speicherkapazität. Zum Vergleich: Vor der Preiserhöhung kosteten diese Smartphones 500 bzw. 600 US-Dollar. Somit stieg der Preis für beide Modellvarianten um genau 100 US-Dollar.

Experten merken an, dass ein Aufschlag von 100 US-Dollar, insbesondere bei einem Einstiegspreis von 500 US-Dollar, prozentual gesehen sehr signifikant ist. Diese Situation belastet das Budget von Durchschnittsverbrauchern, die ein Smartphone der Einsteigerklasse erwerben möchten, zusätzlich.

Allgemeine Markttrends und die Politik anderer Marken

Obwohl diese Preispolitik für viele unerwartet kam, war sie angesichts der allgemeinen Marktlage durchaus vorhersehbar. Möglicherweise hätte Google mit der Preiserhöhung bis zur Veröffentlichung der nächsten Generation, dem Pixel 11a, warten können, ähnlich wie bei der Pixel 11-Hauptserie. Das Unternehmen entschied sich jedoch diesmal gegen das Warten.

Es ist erwähnenswert, dass auch andere große Hersteller ähnliche Schritte unternehmen. Insbesondere Samsung hat die Preise für alle seine Galaxy S26 Flaggschiff-Smartphones ohne Verzögerung erhöht. Dies deutet darauf hin, dass die Kosten für Komponenten und die Produktion auf dem globalen Technologiemarkt steigen.

Möglichkeiten im Einzelhandel

Dennoch ist die Lage für Fans von Google-Gadgets nicht ganz so dramatisch. Die Preise auf der offiziellen Website spiegeln nicht immer die tatsächliche Situation im Einzelhandel wider. Oftmals sind die Preise in unabhängigen Einzelhandelsketten und auf verschiedenen Marktplätzen deutlich niedriger als im offiziellen Google Store.

Ein Beispiel: Während das Basismodell Pixel 10 auf dem europäischen Markt vor der Einführung des Pixel 11 auf der offiziellen Website des Unternehmens für etwa 900 Euro verkauft wurde, war es in großen Einzelhandelsketten bereits für 650 Euro erhältlich. Daher ist zu erwarten, dass es auch in Zukunft Möglichkeiten geben wird, das Pixel 10a zu günstigeren Preisen als auf der offiziellen Website zu erwerben.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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