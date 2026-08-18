Samsung SDI und General Motors entwickeln neue Batterien für Elektrofahrzeuge

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Samsung SDI und General Motors entwickeln neue Batterien für Elektrofahrzeuge

Samsung SDI und General Motors haben eine neue Vereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung leistungsstarker prismatischer Batteriezellen für künftige Elektrofahrzeuge getroffen. Dieser strategische Schritt soll die bilaterale Zusammenarbeit erweitern und die technologischen Möglichkeiten bei der Elektrifizierung von Fahrzeugen auf eine neue Stufe heben. Ixbt.com berichtet darüber.

Laut ixbt.com sieht das unterzeichnete Dokument die Entwicklung moderner prismatischer Batterien mit hoher Kapazität und Unterstützung für Schnellladetechnologie vor. Diese Lösungen vereinen Eigenschaften, die auf dem Automobilmarkt stark gefragt sind.

Strukturelle Veränderungen und die Zukunft des Werks

Im Rahmen der Vereinbarung beschlossen die Parteien, ihre Unternehmensstruktur zu ändern. Samsung SDI übernahm vollständig den 49,99-prozentigen Anteil von General Motors am SynergyCells-Joint-Venture in New Carlisle im US-Bundesstaat Indiana.

Laut der offiziellen Pressemitteilung steht die Änderung der Eigentümerstruktur im Zusammenhang mit der aktuellen Marktlage, insbesondere damit, dass die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen etwas langsamer wächst als zunächst erwartet. Daher vereinbarten die Parteien, das bisherige Joint-Venture-Modell aufzugeben und nach anderen effizienten Kooperationsbereichen zu suchen.

Die erste Produktionsstätte in Nordamerika

Durch die Transaktion wurde Samsung SDI zum alleinigen Eigentümer des Werks und erhielt seine erste Batteriefertigungsanlage in Nordamerika. Derzeit befindet sich das Werk noch im Bau.

Nach Abschluss der Bauarbeiten plant Samsung SDI, im Werk zunächst Batterien für Energiespeichersysteme (ESS) zu produzieren. Einer der Hauptgründe für diese Entscheidung ist die stark steigende Nachfrage nach solchen Systemen in den Vereinigten Staaten.

Künftig könnte an diesem Standort auch die Produktion prismatischer Batteriezellen für Elektrofahrzeuge aufgenommen werden. Dank ihrer stabilen rechteckigen Bauform spielen prismatische Zellen in der Automobilindustrie eine wichtige Rolle und ermöglichen eine effizientere Integration in Batteriepacks.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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