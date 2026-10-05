Piers Morgan nennt Jorge Jesus den portugiesischen Ten Hag

Der bekannte Fernsehmoderator Piers Morgan hat die Handlungen des portugiesischen Nationaltrainers Jorge Jesus scharf kritisiert und ihm einen brutalen Mangel an Respekt gegenüber Cristiano Ronaldo vorgeworfen. Laut Goal.com hat sich das Verhältnis zwischen dem Trainer und dem Star-Stürmer nach den letzten Spielen der Nationalmannschaft verschlechtert. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Die Kontroverse entstand nach dem 2:1-Sieg gegen Norwegen. Während des Spiels blieb Cristiano Ronaldo auf der Bank, und interessanterweise setzte ihn der Trainer trotz intensiven Aufwärmens für einen möglichen Einsatz überhaupt nicht ein.

Danach entbrannten in der Presse und in den sozialen Medien zahlreiche Spekulationen und Diskussionen. Jorge Jesus betonte jedoch, dass die Situation aufgrund des enormen Status des Spielers übertrieben dargestellt werde, und verwies darauf, dass auch andere Spieler auf der Bank säßen.

Piers Morgan und der Vergleich mit Erik ten Hag

Piers Morgan, ein enger Freund von Cristiano Ronaldo, ließ diese Erklärungen jedoch nicht gelten. Auf seiner Social-Media-Seite verglich er Jesus mit dem ehemaligen Manchester United-Trainer Erik ten Hag und äußerte sich äußerst kritisch.

In seiner Stellungnahme warf Morgan Jorge Jesus vor, Ronaldo herabsetzen zu wollen, um sein eigenes Image als strenger Trainer aufzupolieren. Es sei daran erinnert, dass Erik ten Hag bei Manchester United eine ähnliche Kontroverse ausgelöst hatte, die schließlich zum Abgang Ronaldos vom Verein führte.

Die Rechtfertigung des Trainers

Jorge Jesus betonte bei der Beantwortung von Fragen der Presse, dass um diese Situation künstlich ein Aufruhr erzeugt worden sei. Seiner Meinung nach blieben täglich in vielen Spielen Spieler auf der Bank, doch die Presse konzentriere sich nur deshalb so stark auf diesen Vorfall, weil es sich um Ronaldo handele.

Dennoch ist dieser Vorfall der europäischen Fußballgemeinschaft und den Medien nicht entgangen. Alle Fußballfans sind gespannt, welche Konsequenzen dieser offensichtliche Konflikt zwischen dem Trainer und dem Mannschaftskapitän für die kommenden Spiele Portugals haben wird.