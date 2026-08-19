Telegram beantragt die Domainzone .gram

Telegram hat bei der ICANN einen Antrag für die Domainzone .gram eingereicht. Bei einer Genehmigung könnten Telegram-Nutzer persönliche Second-Level-Domains im Format yourname.gram erhalten, berichtet Pavel Durovs X-Konto.

Laut Durov wird diese Option das Erstellen von Websites innerhalb des Telegram-Ökosystems vereinfachen. Nutzer können auf Telegram gehostete interaktive Websites mit einem einzigen Befehl konfigurieren.

Die ICANN hat das Antragsverfahren 2026 für neue Top-Level-Domains am 30. April eröffnet. Die Organisation erklärt, dass gTLD, also generic top-level domain, der Teil einer Webadresse nach dem letzten Punkt ist. Domains wie .com und .org gehören zu dieser Kategorie.

Laut ICANN ermöglicht das Programm 2026 Unternehmen, Gemeinschaften, Regierungen und anderen Organisationen, eigene digitale Identitäten zu schaffen. Die letzte große Antragsrunde fand 2012 statt; damals wurden mehr als 1.200 neue Domainzonen eingeführt.

Bisher wurde keine offizielle Entscheidung zur Bestätigung der Domainzone .gram veröffentlicht. Telegram kann die Domainzone nur starten und für Nutzer öffnen, wenn die ICANN den Antrag genehmigt.