Terror in der Luft: Flydubai-Pilot gesteht geplante Flugzeugentführung in Israel

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Terror in der Luft: Flydubai-Pilot gesteht geplante Flugzeugentführung in Israel

Details zu einem schockierenden Vorfall an Bord einer Flydubai-Maschine auf dem Weg von Dubai nach Tel Aviv sind bekannt geworden. Der Pilot aus Oman, der während des Fluges seinen Kollegen im Cockpit mit einem Messer angriff, hat gegenüber Ermittlern gestanden, dass er das Flugzeug absichtlich über israelischem Gebiet zum Absturz bringen wollte.

Dies berichtete der renommierte US-amerikanische ABC News Fernsehsender unter Berufung auf Quellen, die mit den Ermittlungen vertraut sind.

Schockierendes Geständnis bei der Untersuchung

Der festgenommene Tatverdächtige kooperiert derzeit mit den offiziellen Ermittlungsbehörden:

  • Geplanter Absturz: Während des Verhörs enthüllte der Pilot, dass er beabsichtigt hatte, das vollbesetzte Passagierflugzeug über israelischem Territorium zum Absturz zu bringen.

  • Radikale Ansichten und Flugverbot: Wall Street Journal Berichten zufolge hatte die omanische Regierung ihm zuvor aufgrund seiner Radikalisierung und des Fundes extremistischer Materialien ein Flugverbot erteilt. Dennoch erhielt er die Erlaubnis, in einer administrativen Position zu arbeiten, und wurde später auf unbekanntem Weg von der Fluggesellschaft Flydubai als Pilot eingestellt.

  • Es bleibt unklar, ob die omanische Seite andere Staaten oder internationale Fluggesellschaften vor den gefährlichen Ansichten dieses Bürgers gewarnt hat.

Drama über den Wolken: Wie wurde die Katastrophe verhindert?

Der Notfall ereignete sich während des Fluges auf der Strecke Dubai – Tel Aviv:

  • Der Pilot aus Oman löste im Cockpit einen Streit aus, griff den Flugkapitän mit einem Messer an und fügte ihm schwere Verletzungen zu.

  • Das Flugzeug setzte umgehend ein Notsignal (SOS) ab.

  • GLÜCKLICHERWEISE befanden sich zwei weitere professionelle Piloten von Flydubai unter den Passagieren. Sie drangen in das Cockpit ein, überwältigten den Angreifer und konnten die Kontrolle über das Flugzeug übernehmen.

Die Piloten änderten sofort den Kurs und landeten die Maschine sicher auf dem Flughafen der saudi-arabischen Stadt Tabuk. Die Passagiere blieben unverletzt; die internationalen Ermittlungen dauern derzeit an.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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