50.000 Seiten Beweise! Real Madrid fordert von der UEFA die Aberkennung der Titel des FC Barcelona

Der größte Skandal im spanischen Fußball, der „Fall Negreira“, hat auf internationaler Ebene eine neue, kritische Phase erreicht. Real Madrid hat offiziell ein umfangreiches Dossier mit Beweisen gegen den FC Barcelona bei der UEFA eingereicht.

Laut Informationen der renommierten spanischen Sportzeitung AS umfasst die vom „Königlichen Klub“ vorgelegte Dokumentation etwa 50.000 Seiten. Die UEFA hat nun mit der detaillierten Prüfung dieser Unterlagen im Rahmen ihrer disziplinarischen Untersuchungen begonnen.

8,4 Millionen Euro in 17 Jahren: Was ist der Kern des Skandals?

Die umfangreichen Dokumente beziehen sich auf verdächtige Zahlungen der Katalanen an José María Enríquez Negreira, den ehemaligen Vizepräsidenten des Technischen Schiedsrichterausschusses des Königlich Spanischen Fußballverbandes:

Zeitraum: Diese Finanztransaktionen erstrecken sich über einen Zeitraum von 17 Jahren, von 2001 bis 2018.

Summe: Es wird berichtet, dass der FC Barcelona in diesen Jahren insgesamt 8,4 Millionen Euro an den Schiedsrichterfunktionär gezahlt hat.

Die Forderung von Real Madrid: Aberkennung aller Titel!

Der Madrider Klub hat eine äußerst scharfe und beispiellose Forderung an die UEFA gestellt:

Real Madrid hat den europäischen Fußballverband aufgefordert, die Aberkennung aller Titel und Meisterschaften zu prüfen, die der FC Barcelona im Zeitraum der Zahlungen zwischen 2001 und 2018 gewonnen hat.

Sollte die UEFA in diesen 50.000 Seiten Beweise für Korruption und unzulässige Einflussnahme auf Schiedsrichter finden, drohen dem katalanischen Klub nicht nur Geldstrafen und ein Ausschluss aus europäischen Wettbewerben, sondern auch der Verlust historischer Titel.