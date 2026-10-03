Was passiert bei einer Bestrafung von Manchester City? Emirate warnen London eindringlich

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Was passiert bei einer Bestrafung von Manchester City? Emirate warnen London eindringlich

Der Fall um die finanziellen Unregelmäßigkeiten bei «Manchester City» hat sich von einem rein sportlichen Konflikt zu einer internationalen diplomatischen und wirtschaftlichen Auseinandersetzung entwickelt. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben davor gewarnt, dass sie bei einer Bestrafung des Vereins ihre milliardenschweren Investitionsprojekte in der britischen Wirtschaft drastisch kürzen könnten.

Zuvor wurde berichtet, dass der englische Klub gegen die von der unabhängigen Kommission der Premier League erhobenen Vorwürfe Berufung eingelegt hat. Nun wirft dieser Rechtsstreit einen ernsten Schatten auf die Beziehungen zwischen den beiden Staaten.

Geheimtreffen in der Downing Street: Was lag auf dem Tisch?

Bloomberg zufolge, berichtete das Medium, dass erst vor wenigen Wochen der Präsident von «Manchester City», Khaldoon Al Mubarak », London besuchte und am Regierungssitz des Vereinigten Königreichs, der Downing Street, empfangen wurde.

  • Teilnehmer der Verhandlungen: Khaldoon Al Mubarak traf sich hinter verschlossenen Türen mit dem britischen Minister für Wirtschaft und Handel, Jonathan Reynolds.

  • Ziel und Druck: Bei dem Treffen wurden die aktuellen und zukünftigen massiven Investitionspakete der Emirate in die britische Infrastruktur und Wirtschaft erörtert.

  • Die Hauptbedingung: Quellen zufolge blieb der Fall «Manchester City» eines der zentralen Themen der Gespräche. Sollte das Gerichtsverfahren mit harten Sanktionen gegen den Verein enden (Punktabzug oder Zwangsabstieg), könnten die Emirate den Investitionsfluss in Milliardenhöhe in das Vereinigte Königreich stoppen.

Wer steht hinter dem Klub?

Dass dieses Ereignis eine derartige politische Dimension annimmt, ist kein Zufall:

  • «Manchester City» gehört einer privaten Investmentgesellschaft, die von Scheich Mansour kontrolliert wird, einem Mitglied der Herrscherfamilie von Abu Dhabi und Vizepräsident der VAE.

  • Daher werden der Ruf und das finanzielle Schicksal des Vereins für die politische Elite der Emirate als eine Frage von nationalem Interesse und Prestige betrachtet.

Derzeit sind die Regierungen beider Länder offen unzufrieden und besorgt darüber, dass eine Untersuchung, die als einfacher sportlicher Regelverstoß begann, das Niveau einer diplomatischen und finanziellen Krise erreicht hat.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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