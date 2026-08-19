HarmonyOS 6 auf mehr als 80 Millionen Geräten installiert

Huaweis neueste Entwicklung, das Betriebssystem HarmonyOS 6, hat einen wichtigen Meilenstein auf dem globalen Technologiemarkt erreicht und wurde erfolgreich auf mehr als 80 Millionen Geräten installiert. Laut ixbt.com macht die Plattform große Fortschritte auf dem Weg zu einem wichtigen Konkurrenten von Android und iOS und steigert ihre Nutzerzahl in Rekordtempo. Dies wurde berichtet von Ixbt.com.

Den Angaben zufolge ist das Betriebssystem von Huawei derzeit auf mehr als 80,12 Millionen Geräten aktiv. Die wachsende Beliebtheit zeigt sich auch deutlich in der Verbreitung: Allein in den vergangenen sechs Tagen wurden fast eine Million neue Geräte mit diesem Ökosystem verbunden.

Den statistischen Daten zufolge werden weltweit täglich mehr als 170.000 neue Geräte mit diesem Betriebssystem aktiviert. Dieses stabile und hohe Wachstum ermöglicht es dem chinesischen Konzern, bis zum Jahresende den ambitionierten Meilenstein von 100 Millionen Geräten ins Visier zu nehmen.

Ausbau des Ökosystems und neue Möglichkeiten

Huawei verfolgt eine umfassende Strategie zur Weiterentwicklung seiner mobilen Plattform. Durch die Herstellung moderner Smartphones in verschiedenen Preisklassen und die Erweiterung der Auswahl an Geräten mit dem eigenen OS stärkt das Unternehmen seine Position auf dem Markt deutlich.

Die neue Version von HarmonyOS 6 bietet Nutzern eine grundlegend überarbeitete Benutzeroberfläche, fortschrittliche Funktionen auf Basis von Technologien der künstlichen Intelligenz sowie wichtige Verbesserungen bei der Sicherheit. Auch die Gesamtleistung der Software wurde deutlich optimiert, um einen stabilen Betrieb zu gewährleisten.

Zukünftige Pläne und Perspektiven

Für Huawei dürfte die nächste wichtige Etappe die Präsentation von HarmonyOS 7 sein. Experten zufolge wird das Betriebssystem der nächsten Generation im kommenden Monat gleichzeitig mit der Vorstellung der Mate 90-Smartphone-Serie debütieren.

Wenn die neue Plattform ihr aktuelles Wachstumstempo beibehält, dürfte sie nicht nur eine alternative Lösung bleiben, sondern sich zu einer vollwertigen Alternative und eigenständigen Ablösung der beiden großen mobilen Betriebssysteme entwickeln, die den Weltmarkt dominieren.