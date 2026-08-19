SpaceX absolvierte 2026 seinen 100. Jubiläumsflug ins All

Laut Ixbt.com hat das von Elon Musk gegründete Unternehmen SpaceX einen wichtigen Meilenstein erreicht und seit Beginn des Jahres 2026 erfolgreich seinen 100. Raumflug absolviert. Der Meilenstein wurde während einer Mission verzeichnet, bei der eine Falcon 9 mit Starlink-Satelliten am 19. August von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien ins All startete. Die Publikation berichtet .

Während des Jubiläumsflugs brachte die Rakete erfolgreich 24 neue Starlink-Satelliten für das Breitband-Internetsystem in eine niedrige Erdumlaufbahn. Von den insgesamt seit Beginn des Jahres 2026 durchgeführten Starts entfielen 97 und damit die große Mehrheit auf Falcon 9-Raketen. Die übrigen drei erfolgreichen Flüge fanden im Rahmen von Falcon Heavy- und Starship-Testflügen statt.

Die Bedeutung wiederverwendbarer Technologien und von Starlink

Während des Flugs wurde auch ein technisch bedeutendes Ergebnis erzielt. Die erste Stufe der Falcon 9 mit der Kennung B1097 kehrte etwa achteinhalb Minuten nach dem Start erfolgreich zur Erde zurück und landete auf der Drohnenplattform Of Course I Still Love You im Pazifischen Ozean. Für diese Raketenstufe war es die zwölfte Mission. Zur Erinnerung: Dasselbe B1097-Fahrzeug war im April auch an dem Ereignis beteiligt, bei dem in der Geschichte von SpaceX die 600. erfolgreiche Landung einer orbitalen Raketenstufe gefeiert wurde.

Der Hauptgrund für das außergewöhnlich hohe Arbeitstempo des Unternehmens ist das Starlink-Projekt. Genau 74 der ersten 100 Missionen dieses Jahres dienten der Erweiterung der globalen Satellitenkonstellation und der Verbesserung ihrer Leistungsfähigkeit. Die Gesamtzahl der derzeit im Orbit aktiven Starlink-Satelliten hat inzwischen fast 11.000 erreicht.

Ambitionierte Pläne für die Zukunft

Statistiken zufolge überschreitet SpaceX bereits das dritte Jahr in Folge die Marke von 100 Starts innerhalb eines Kalenderjahres. Erstmals wurde dieser Wert 2024 erreicht, als das Unternehmen 138 Missionen durchführte: 132 Falcon 9-Starts, zwei Falcon Heavy-Starts und vier Starship-Tests. 2025 stieg die Zahl der Flüge auf den Rekordwert von 170, darunter 165 Falcon 9-Starts und fünf Starship-Flüge.

In Zukunft plant SpaceX, die Häufigkeit von Raumflügen dank des vollständig wiederverwendbaren Starship-Systems noch drastischer zu erhöhen. Elon Musk hat bereits über die Möglichkeit gesprochen, Starship mehrmals täglich zu starten, was theoretisch den Weg für nahezu 1.000 Flüge pro Jahr ebnen könnte. Langfristig soll Starship die Raketen Falcon 9 und Falcon Heavy voraussichtlich vollständig ersetzen.