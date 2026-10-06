Saudi-Arabisches Gericht verhängt Höchststrafe gegen ausländischen Migranten wegen Beleidigung des Propheten (s.a.w.)

In Saudi-Arabien wurde gegen einen ausländischen Arbeitsmigranten, der religiöse Werte in sozialen Netzwerken missachtet hatte, die Höchststrafe verhängt. Das Berufungsgericht des Königreichs verurteilte den sri-lankischen Staatsbürger Anojan Sivarasazum Tode, nachdem er auf Facebook einen beleidigenden Kommentar über unseren Propheten Muhammad (sallallahu alayhi wa sallam) hinterlassen hatte.

Dieser Fall lenkt die Aufmerksamkeit der internationalen Öffentlichkeit auf Fragen des religiösen Glaubens, der Verantwortung für das gesprochene Wort und die strikte Umsetzung der gesetzlichen Normen in Saudi-Arabien.

Details zum Vorfall: Gelöschter Kommentar und enthüllte Screenshots

Den Gerichtsakten zufolge entwickelte sich der Vorfall wie folgt:

Beitrag in sozialen Medien: Der in Saudi-Arabien arbeitende Anojan Sivarasa hinterließ auf einer Facebook-Seite einen Kommentar, der schwere Beleidigungen gegen den Propheten des Islam, Muhammad (s.a.w.), enthielt;

Verspätete Entschuldigung: Nachdem der Migrant die Konsequenzen seines Handelns erkannt hatte, löschte er den Kommentar und veröffentlichte eine öffentliche Entschuldigung;

Arbeitgeber und Verhaftung: Von Nutzern erstellte Screenshots wurden jedoch an seinen Arbeitgeber gesendet. Nach einer Beschwerde des Arbeitgebers nahmen die saudi-arabischen Sicherheitsbehörden den Migranten im Juli fest.

Berufung der Staatsanwaltschaft und Urteil nach Scharia-Recht

Nach den ersten Gerichtsverhandlungen forderte die Staatsanwaltschaft des Landes eine erneute Prüfung des Falls:

Forderung der Staatsanwaltschaft: Die Anklagebehörde stufte die Tat als schweres Verbrechen gegen islamische Heiligtümer (Blasphemie und Respektlosigkeit) ein und legte Berufung ein, um den Fall auf Grundlage des Scharia-Rechts und der strengsten nationalen Gesetze zu verhandeln;

Endgültige Entscheidung des Gerichts: Das Berufungsgericht prüfte am 17. September die Details des Falls, befand Anojan Sivarasa für schuldig und verhängte die Todesstrafegegen ihn.

Nach der Gesetzgebung von Saudi-Arabien gelten jegliche Beleidigungen oder Respektlosigkeiten gegenüber religiösen Heiligtümern, insbesondere gegenüber Gott und Seinem Gesandten, als schwerste staatliche und religiöse Verbrechen, die mit kompromisslosen Strafen geahndet werden.