Lionel Messi sendet vor dem Spiel gegen Benin eine emotionale Videobotschaft

·30·Sport
Lionel Messi sendet vor dem Spiel gegen Benin eine emotionale Videobotschaft

Eine wahrhaft historische Ära im Weltfußball geht zu Ende. Der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft und achtfache Gewinner des Ballon d'Or, Lionel Messi hat offiziell seinen Abschied aus der Nationalmannschaft vor dem bevorstehenden Spiel gegen Benin bekannt gegeben.

Der 39-jährige legendäre Stürmer wandte sich in einer speziellen Videobotschaft, die auf dem offiziellen Kanal von adidas Football veröffentlicht wurde, an seine Millionen Fans weltweit.

„Dieses Trikot war mein ganzes Leben“: Die Abschiedsworte des Kapitäns

Messis bewegender Auftritt hat die Fußballwelt tief berührt:

  • Dankbarkeit und Gelassenheit: „Jetzt ist die Zeit gekommen. Ich gehe mit einem ruhigen Gewissen, weil ich alles gegeben habe, was ich konnte. Dieses Trikot war viele Jahre lang mein Traum, mein Stolz und mein ganzes Leben“, betonte der argentinische Star;

  • Der letzte Vorhang: Das bevorstehende Spiel gegen den afrikanischen Vertreter Benin wird als eines der letzten offiziellen Spiele des legendären Torjägers im Trikot der „Albiceleste“ in die Geschichte eingehen.

Eine 21-jährige großartige Reise: Messis Vermächtnis in der Nationalmannschaft

Lionel Messi trug das Trikot der argentinischen Nationalmannschaft erstmals im Jahr 2005 und hat in den vergangenen 21 Jahren alle Rekorde gebrochen:

  • Erstaunliche Statistiken: Der Kapitän absolvierte in verschiedenen Wettbewerben insgesamt 207 Spiele auf dem Platz;

  • Tore und Vorlagen: Im Nationaltrikot erzielte er 125 Tore und lieferte seinen Teamkollegen 67 Torvorlagen;

  • Höchste Triumphe: Nachdem er jahrelange schwere Niederlagen und Enttäuschungen in Finals überwunden hatte, hob Leo mit Argentinien den lang ersehnten Weltmeisterpokal (2022) in die Höhe und wurde zweimal Sieger der Copa América.

Das Ende der Karriere von Lionel Messi in der Nationalmannschaft wird den Fans nicht nur als das Ende eines Kapitels in Südamerika, sondern als eines der glanzvollsten und unvergesslichsten Ereignisse der Weltfußballgeschichte in Erinnerung bleiben.

Lionel MessiArgentinische NationalmannschaftWeltmeisterschaft 2022Copa AméricaFußball
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Benin-Verteidiger gibt zu, dass es keine Taktik gegen Lionel Messi gibtBenin-Verteidiger gibt zu, dass es keine Taktik gegen Lionel Messi gibtHeute 12:52Benin-Torhüter äußert sich zum Abschiedsspiel von Lionel MessiBenin-Torhüter äußert sich zum Abschiedsspiel von Lionel MessiGestern 19:53Steve Mounie: Lionel Messi ist nicht mein IdolSteve Mounie: Lionel Messi ist nicht mein IdolHeute 13:35Lionel Scaloni: Die argentinische Nationalmannschaft wird ohne Lionel Messi nicht mehr dieselbe seinLionel Scaloni: Die argentinische Nationalmannschaft wird ohne Lionel Messi nicht mehr dieselbe sein4 Oktober 13:30Lionel Messi bereitet sich auf sein letztes Spiel für die argentinische Nationalmannschaft vorLionel Messi bereitet sich auf sein letztes Spiel für die argentinische Nationalmannschaft vorGestern 09:31Lionel Messi beendet seine Karriere in der argentinischen NationalmannschaftLionel Messi beendet seine Karriere in der argentinischen NationalmannschaftHeute 12:14
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov verlässt das Spielfeld unter dem Applaus der Manchester City-Fans
Abdukodir Khusanov verlässt das Spielfeld unter dem Applaus der Manchester City-Fans
Große Debatte unter City-Fans vor dem Manchester-Derby: Khusanov oder Nunes?
Große Debatte unter City-Fans vor dem Manchester-Derby: Khusanov oder Nunes?