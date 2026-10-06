Lionel Messi sendet vor dem Spiel gegen Benin eine emotionale Videobotschaft

Eine wahrhaft historische Ära im Weltfußball geht zu Ende. Der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft und achtfache Gewinner des Ballon d'Or, Lionel Messi hat offiziell seinen Abschied aus der Nationalmannschaft vor dem bevorstehenden Spiel gegen Benin bekannt gegeben.

Der 39-jährige legendäre Stürmer wandte sich in einer speziellen Videobotschaft, die auf dem offiziellen Kanal von adidas Football veröffentlicht wurde, an seine Millionen Fans weltweit.

„Dieses Trikot war mein ganzes Leben“: Die Abschiedsworte des Kapitäns

Messis bewegender Auftritt hat die Fußballwelt tief berührt:

Dankbarkeit und Gelassenheit: „Jetzt ist die Zeit gekommen. Ich gehe mit einem ruhigen Gewissen, weil ich alles gegeben habe, was ich konnte. Dieses Trikot war viele Jahre lang mein Traum, mein Stolz und mein ganzes Leben“, betonte der argentinische Star;

Der letzte Vorhang: Das bevorstehende Spiel gegen den afrikanischen Vertreter Benin wird als eines der letzten offiziellen Spiele des legendären Torjägers im Trikot der „Albiceleste“ in die Geschichte eingehen.

Eine 21-jährige großartige Reise: Messis Vermächtnis in der Nationalmannschaft

Lionel Messi trug das Trikot der argentinischen Nationalmannschaft erstmals im Jahr 2005 und hat in den vergangenen 21 Jahren alle Rekorde gebrochen:

Erstaunliche Statistiken: Der Kapitän absolvierte in verschiedenen Wettbewerben insgesamt 207 Spiele auf dem Platz;

Tore und Vorlagen: Im Nationaltrikot erzielte er 125 Tore und lieferte seinen Teamkollegen 67 Torvorlagen;

Höchste Triumphe: Nachdem er jahrelange schwere Niederlagen und Enttäuschungen in Finals überwunden hatte, hob Leo mit Argentinien den lang ersehnten Weltmeisterpokal (2022) in die Höhe und wurde zweimal Sieger der Copa América.

Das Ende der Karriere von Lionel Messi in der Nationalmannschaft wird den Fans nicht nur als das Ende eines Kapitels in Südamerika, sondern als eines der glanzvollsten und unvergesslichsten Ereignisse der Weltfußballgeschichte in Erinnerung bleiben.