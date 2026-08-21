Cybersicherheitsexperten mit gefälschter Konferenz getäuscht

·2·Technologie
Cybersicherheitsexperten mit gefälschter Konferenz getäuscht

Angriffe auf Cybersicherheitsexperten enden für Hacker häufig erfolglos, da diese Fachleute jeden Angriff schnell aufdecken können. Dennoch versuchten unbekannte Angreifer kürzlich, mehrere Experten im Vorfeld der großen Sicherheitskonferenzen Black Hat und Def Con in den USA unter dem Deckmantel einer gefälschten Kryptowährungsveranstaltung zu täuschen. Dies berichtete TechCrunch.com .

Laut TechCrunch und dem Sicherheitsunternehmen Huntress gab sich der Betrüger als Mitarbeiter einer führenden Krypto-Nachrichtenseite aus und suchte über die soziale Plattform X, ehemals Twitter, nach Opfern. Der Angreifer kontaktierte potenzielle Ziele über öffentliche Antworten und Direktnachrichten (DMs) und versuchte, sie mithilfe von Google-Docs-Dokumenten zur Installation von Malware zu bewegen.

Gefälschte Veranstaltung und raffinierte Falle

Den von Huntress-Experten veröffentlichten Details zufolge bemerkte ein Mitarbeiter des Unternehmens die verdächtigen Aktivitäten und setzte das Gespräch mit den Betrügern fort, um deren wahre Absichten zu untersuchen. Der Angreifer schrieb in fehlerhaftem Englisch, erkundigte sich nach den Plänen zur Teilnahme an der Veranstaltung und erwähnte eine private Konferenz, die angeblich von einer bekannten Krypto-Plattform organisiert wurde.

Im weiteren Gespräch wurde ein legitimer Google-Docs-Link verschickt, der als Planungsdokument für die gefälschte Konferenz ausgegeben wurde. Das Dokument zeigte eine spezielle Seitenleiste, die den Nutzer mit der Behauptung täuschen sollte, es sei verschlüsselt und geschützt. Das Hauptziel bestand darin, das Opfer zur Eingabe eines vom Betrüger bereitgestellten gefälschten Verschlüsselungsschlüssels zu zwingen.

Methoden zur Verbreitung von Malware

Laut der Analyse von Huntress war die Eingabe des Schlüssels der erste Schritt eines Prozesses, der je nach verwendetem Betriebssystem zur Installation von Malware für macOS oder Windows führte. Um die Seitenleiste vertrauenswürdig erscheinen zu lassen, nutzte der Angreifer die Plattform Google App Script. Damit können Entwickler die Google-Docs-Oberfläche mit Menüs und Seitenleisten anpassen.

Während des Angriffs versuchte der Hacker, die folgenden schädlichen Werkzeuge zu verbreiten:

  • Ein für Apple-Computer entwickelter Infostealer
  • Ein speziell modifiziertes Tool zur Überwachung von Remote-Desktops für Windows
  • Ein gefälschter Installer für die Kryptowährungs-Wallet Ledger
Es stellte sich heraus, dass der Inhaber des Kontos, der die Kampagne organisiert hatte, nicht auf die Bitte von TechCrunch um eine Stellungnahme reagierte. Zwar haben staatlich unterstützte Hacker und nordkoreanische Gruppen bereits zuvor Cybersicherheitsexperten ins Visier genommen, doch dieser Versuch wirkte durch die Verwendung legitimer Google-Dienste und -Dokumente etwas glaubwürdiger. Google hat bislang keine offizielle Stellungnahme zu diesem Vorfall oder ähnlichen Kampagnen abgegeben.

CybersicherheitGoogle DocsHackerKryptowährungMalware
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Dell XPS 13 Laptop ist ein würdiger Rivale des MacBook NeoDell XPS 13 Laptop ist ein würdiger Rivale des MacBook NeoHeute, 01:30Xiaomi bringt neue smarte Dunstabzugshaube mit automatischer Saugkraftregelung auf den MarktXiaomi bringt neue smarte Dunstabzugshaube mit automatischer Saugkraftregelung auf den MarktGestern, 22:23Samsung erhöht Halbleiterpreise um bis zu 15 ProzentSamsung erhöht Halbleiterpreise um bis zu 15 ProzentGestern, 21:59Notfall während des Tests der südkoreanischen Sebit-RaketeNotfall während des Tests der südkoreanischen Sebit-RaketeGestern, 21:29Samsung präsentiert das weltweit erste OLED-Panel mit einer Bildwiederholrate von 300 GsSamsung präsentiert das weltweit erste OLED-Panel mit einer Bildwiederholrate von 300 GsGestern, 20:56Neue Art sicherer lithiumfreier Akku entwickeltNeue Art sicherer lithiumfreier Akku entwickeltGestern, 20:28
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
Erste Details zur Samsung Galaxy S27-Serie: Unternehmen arbeitet an einem «Neuen Wunder»
Erste Details zur Samsung Galaxy S27-Serie: Unternehmen arbeitet an einem «Neuen Wunder»
Tecno präsentiert das weltweit erste rahmenlose Smartphone
Tecno präsentiert das weltweit erste rahmenlose Smartphone
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
GTA 5 auf iPhone 17 Pro Max gestartet
GTA 5 auf iPhone 17 Pro Max gestartet
Beispiellose Konkurrenz auf dem Smartphone-Markt: 5 Flaggschiffe erscheinen im September 2026
Beispiellose Konkurrenz auf dem Smartphone-Markt: 5 Flaggschiffe erscheinen im September 2026
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All