In Ghana werden Menschen in Särgen in Form von Fischen, Flugzeugen und sogar Früchten beigesetzt

·3·Welt
In Ghana werden Menschen in Särgen in Form von Fischen, Flugzeugen und sogar Früchten beigesetzt

Unter dem Volk der Ga im Süden Ghanas gibt es die Tradition, Verstorbene in ungewöhnlich geformten Särgen zu beerdigen. Diese sogenannten „Fantasy-Särge“ werden in Form von Fischen, Flugzeugen, Autos, Früchten, Booten und vielen anderen Objekten gefertigt.

Die Form des Sarges spiegelt meist den Beruf, den Lebensstil, die Interessen oder die unerfüllten Träume des Verstorbenen wider. So kann beispielsweise ein Sarg in Form eines Fisches oder Bootes für einen Fischer, ein landwirtschaftliches Produkt für einen Bauern oder ein Flugzeug für jemanden angefertigt werden, der davon träumte, einmal zu fliegen.

Diese Särge werden in der Sprache der Ga als „abebuu adekai“ bezeichnet, was so viel wie „Sprichwortkisten“ bedeutet. Sie sind nicht nur einfache Bestattungsgegenstände, sondern werden als Kunstwerke betrachtet, die das Leben und die Persönlichkeit des Verstorbenen symbolisch darstellen.

Die moderne Form dieser Tradition entwickelte sich in den 1950er Jahren in der Region Teshie bei Accra, Ghana. Ihre Entstehung wird mit dem lokalen Handwerker Seth Kane Kwei in Verbindung gebracht. Später verbreiteten sich die ungewöhnlichen Särge unter dem Volk der Ga und erlangten internationale Bekanntheit.

Vier bunte Särge in Form einer Ananas, eines Stifts, eines Hauses und eines Maiskolbens sind abgebildet.
Ga-VolkBestattungskulturSeth Kane KweiAccraGhana
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Der Schrei der Mütter: Leichen der in Kasachstan ertrunkenen Soldaten nach Hause gebrachtDer Schrei der Mütter: Leichen der in Kasachstan ertrunkenen Soldaten nach Hause gebracht26 September 10:29Leichnam von Ajatollah Ali Chamenei im Irak eingetroffen, Trauerfeierlichkeiten dauern bis zum 9. JuliLeichnam von Ajatollah Ali Chamenei im Irak eingetroffen, Trauerfeierlichkeiten dauern bis zum 9. Juli8 Juli 12:018-jähriger Junge fängt beim Angeln einen furchterregenden Raubfisch8-jähriger Junge fängt beim Angeln einen furchterregenden Raubfisch13 August 10:29Angler stellen in Kalifornien mit einem 294-Kilogramm-Fisch einen Rekord aufAngler stellen in Kalifornien mit einem 294-Kilogramm-Fisch einen Rekord auf19 September 21:43Millionen für Tierbestattungen in ChinaMillionen für Tierbestattungen in China6 September 11:18Chinesischer Mann täuscht eigenen Tod vor, um Gefängnis zu entgehenChinesischer Mann täuscht eigenen Tod vor, um Gefängnis zu entgehen14 August 18:04
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten