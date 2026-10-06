In Ghana werden Menschen in Särgen in Form von Fischen, Flugzeugen und sogar Früchten beigesetzt

Unter dem Volk der Ga im Süden Ghanas gibt es die Tradition, Verstorbene in ungewöhnlich geformten Särgen zu beerdigen. Diese sogenannten „Fantasy-Särge“ werden in Form von Fischen, Flugzeugen, Autos, Früchten, Booten und vielen anderen Objekten gefertigt.

Die Form des Sarges spiegelt meist den Beruf, den Lebensstil, die Interessen oder die unerfüllten Träume des Verstorbenen wider. So kann beispielsweise ein Sarg in Form eines Fisches oder Bootes für einen Fischer, ein landwirtschaftliches Produkt für einen Bauern oder ein Flugzeug für jemanden angefertigt werden, der davon träumte, einmal zu fliegen.

Diese Särge werden in der Sprache der Ga als „abebuu adekai“ bezeichnet, was so viel wie „Sprichwortkisten“ bedeutet. Sie sind nicht nur einfache Bestattungsgegenstände, sondern werden als Kunstwerke betrachtet, die das Leben und die Persönlichkeit des Verstorbenen symbolisch darstellen.

Die moderne Form dieser Tradition entwickelte sich in den 1950er Jahren in der Region Teshie bei Accra, Ghana. Ihre Entstehung wird mit dem lokalen Handwerker Seth Kane Kwei in Verbindung gebracht. Später verbreiteten sich die ungewöhnlichen Särge unter dem Volk der Ga und erlangten internationale Bekanntheit.