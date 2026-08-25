Von Manchester City zu Tottenham: 85 Millionen Pfund für Savinho!

Ein weiterer großer Transfer, der im englischen Fußball für Aufsehen gesorgt hat, wurde vollzogen. Manchester City-Flügelspieler Savinho setzt seine Karriere nun beim Londoner Klub Tottenham Hotspur fort.

Der Gesamtwert des Transfers kann inklusive Boni 85 Millionen Pfund erreichen. Doch das Interessanteste an diesem Deal ist, dass Savinho Manchester City nach nur zwei Spielzeiten verlässt.

1. Wie viel wurde für Savinho gezahlt?

Berichten zufolge zahlt Tottenham für den brasilianischen Spieler 75 Millionen Pfund.

Der Vertrag sieht zudem Boni von bis zu 10 Millionen Pfund vor.

Zahlungsart Betrag Basis-Ablösesumme 75 Mio. Pfund Boni 10 Mio. Pfund Gesamter potenzieller Wert 85 Mio. Pfund

Somit kann der Deal bei Erfüllung zusätzlicher Bedingungen einen Wert von 85 Millionen Pfund erreichen.

2. Wie hat Savinho bei Manchester City gespielt?

Savinho vertrat Manchester City seit dem Sommer 2024.

Er absolvierte insgesamt 84 Spiele für die „Cityzens“. In diesen Partien konnte der brasilianische Flügelspieler:

7 Tore erzielen;

13 Vorlagen geben;

an insgesamt 20 Toren direkt beteiligt sein.

Während seiner kurzen Zeit bei Manchester City bestritt Savinho 84 Spiele und verbuchte 20 Torbeteiligungen.

3. Warum steht dieser Transfer im Fokus?

Der Wechsel von Savinho zu Tottenham ist kein gewöhnlicher Transfer in der Premier League. Ein solch kostspieliger Deal zwischen zwei großen Klubs derselben Liga könnte das Kräfteverhältnis für die neue Saison beeinflussen.

Tottenham verstärkt seine Offensive mit einer hohen Investition. Es wird erwartet, dass Savinho bei seinem neuen Klub mehr Verantwortung übernimmt und eine Schlüsselrolle einnimmt.

4. Welche Herausforderungen erwarten Savinho nun?

Für einen Spieler, der sich bei Manchester City im harten Konkurrenzkampf behauptet hat, eröffnet sich bei Tottenham eine neue Chance.

Die große Frage ist nun: Werden sich die 75 Millionen Pfund für Savinho auszahlen?

Der Brasilianer wird versuchen, seine Erfahrung aus 84 Spielen bei Manchester City beim Londoner Klub auf ein höheres Niveau zu heben. Sollten die Boni greifen, erreicht der Transferwert 85 Millionen Pfund.

Damit ist das Kapitel Savinho bei City geschlossen. Nun beginnt seine neue Herausforderung bei Tottenham – und ob er den 85-Millionen-Pfund-Deal wert ist, wird sich auf dem Platz entscheiden.