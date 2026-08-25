Milan kontaktiert Manchester City wegen Jack Grealish-Transfer

Wenige Tage vor Schließung des europäischen Transferfensters zeigt der italienische Klub Milan Interesse an einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers Jack Grealish von Manchester City, um die Offensive zu verstärken. Laut GOAL.com erwägen die Italiener ein Angebot in Höhe von rund 15 Millionen Euro für den englischen Nationalspieler. Dies berichtet Goal.com.

Der 1995 geborene offensive Mittelfeldspieler, der die letzte Saison auf Leihbasis beim FC Everton verbrachte, wurde zuvor mit einem Wechsel zum FC Liverpool in Verbindung gebracht. Obwohl Everton-Trainer David Moyes den Spieler gerne gehalten hätte, konnte keine Einigung erzielt werden. Infolgedessen nahm Everton von einer Verpflichtung Abstand.

Sinkender Marktwert und nachlassendes Interesse

Trotz des deutlich gesunkenen Marktwerts in den letzten Wochen haben die ursprünglichen Interessenten ihr Interesse verloren. Insbesondere der FC Liverpool hat sich gegen eine feste Verpflichtung des 30-Jährigen entschieden. Vor diesem Hintergrund versucht Milan nun, die Situation zu nutzen.

Die finanziellen Rahmenbedingungen bleiben für den italienischen Klub jedoch entscheidend. Die Milan-Führung strebt eine Ablösesumme von unter 10 Millionen Pfund an, um den Transfer zu realisieren. Andernfalls könnte der Deal scheitern.

Ruben Amorims Pläne und Kaderveränderungen

Milan-Cheftrainer Ruben Amorim hat die Verstärkung der Position des linken offensiven Mittelfeldspielers als Priorität vor Transferschluss definiert. Der Trainer möchte den Konkurrenzkampf in diesem Bereich erhöhen und das Spiel der Mannschaft weiter verbessern.

Zudem könnte der Transfer von der Zukunft eines der Stars, Rafael Leão, abhängen. Sollte der portugiesische Flügelspieler den Verein verlassen, wird erwartet, dass Milan mehr finanzielle Mittel für Jack Grealish bereitstellen wird. Die Verhandlungen dauern derzeit an.