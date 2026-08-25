Singapur stellt 55.000 Dollar für jedes neugeborene Kind bereit

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Singapur stellt 55.000 Dollar für jedes neugeborene Kind bereit

Aufgrund eines drastischen Geburtenrückgangs in Singapur führt die Regierung neue finanzielle und soziale Anreize ein, um Familien zur Familiengründung zu ermutigen. Dies teilte die NPTD mit.

Im Rahmen des neuen Programms erhält jedes Kind bis zum 17. Lebensjahr staatliche Unterstützung in Höhe von insgesamt über 55.000 Dollar.

Darüber hinaus erhalten Eltern zusätzlichen Urlaub, Entlastungen bei Wohnkosten sowie weitere Vergünstigungen bei der Kinderbetreuung.

Diese Maßnahmen werden ergriffen, nachdem die Geburtenrate im Land auf ein historisches Tief gefallen ist.

Im Jahr 2025 lag die zusammengefasste Geburtenziffer in Singapur bei 0,87. Dies ist fast halb so hoch wie die für eine natürliche Bevölkerungsstabilität erforderliche Rate von 2,1.

Die Regierung ist der Ansicht, dass das neue Hilfspaket dazu beitragen wird, die finanzielle Belastung junger Familien bei der Kindererziehung zu verringern.

Gleichzeitig setzt Singapur seine Einwanderungspolitik fort, um das Problem des Bevölkerungsrückgangs abzumildern.

SingapurGeburtenrateRegierungsunterstützungFamilienpolitikWirtschaft
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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