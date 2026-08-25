Meisterschaft im Schweinequietschen in Frankreich ausgetragen

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Meisterschaft im Schweinequietschen in Frankreich ausgetragen

Im französischen Dorf Trie-sur-Baïse fand ein ungewöhnlicher Wettbewerb statt: die französische Meisterschaft im Schweinequietschen. Dies berichtete Euronews.

Der Wettbewerb wurde im Rahmen des 43. Schweinefestivals „Pourcailhade“ ausgetragen. Teilnehmer aus verschiedenen Regionen Frankreichs sowie aus dem Ausland traten an, um das Geräusch eines Schweins so natürlich wie möglich nachzuahmen.

Beim diesjährigen Wettbewerb gewann erneut Noël Jamet aus der Normandie. Damit sicherte er sich zum zehnten Mal in Folge den Sieg bei dieser Meisterschaft in Trie-sur-Baïse.

Das Festival wurde von fast 4.000 Zuschauern besucht. Neben dem Schweinequietschen gab es während der Veranstaltung auch Ferkelrennen und andere ungewöhnliche Wettbewerbe.

FrankreichSchweinequietschenTrie-sur-BaïsePourcailhadeUngewöhnliche Wettbewerbe
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Charos
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