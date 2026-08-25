Milan kontaktiert Manchester City wegen Jack Grealish-Transfer

Während die letzten Tage des Sommertransferfensters näher rücken, beschleunigen Europas Spitzenklubs ihre Bemühungen zur Kaderverstärkung. Laut Goal.com zeigt der italienische Klub Milan Interesse an Manchester City-Mittelfeldspieler Jack Grealish und erwägt ein Angebot in Höhe von 15 Millionen Euro an die Engländer. Die Zukunft des 1995 geborenen Spielers entwickelt sich zu einem der meistdiskutierten Themen auf dem Transfermarkt. Dies berichtet Goal.com .

Zuvor wurde bekannt, dass der FC Everton, bei dem der Spieler auf Leihbasis aktiv war, von einer festen Verpflichtung abgesehen hat. Grealish zeigte zu Beginn der letzten Saison beim Klub aus Liverpool herausragende Leistungen und erzielte in seinen ersten 22 Spielen 2 Tore und gab 6 Vorlagen. Er gewann sogar die Auszeichnung als Premier League-Spieler des Monats. Sein Verhalten abseits des Platzes nach einer schweren Beinverletzung gegen Saisonende stieß jedoch bei Trainer David Moyes auf Kritik.

Ablösesumme und Vertragssituation

Dass der aktuelle Vertrag des Spielers bei Manchester City nächstes Jahr ausläuft, beeinflusst seinen Marktwert erheblich. Obwohl sein Preis in den letzten Wochen stark gesunken ist, plant Milan, ihn für weniger als 10 Millionen Pfund zu verpflichten. Auch der Klub aus Liverpool zweifelt mittlerweile an einer Verpflichtung des 30-jährigen Mittelfeldspielers und nimmt zunehmend Abstand von dieser Idee.

Der Cheftrainer des italienischen Traditionsvereins, Rúben Amorim, möchte vor Schließung des Transferfensters einen offensiven Mittelfeldspieler verpflichten, der auf dem linken Flügel agieren kann. Dieser Transfer könnte auch mit einem möglichen Abgang von Rafael Leão zusammenhängen. Derzeit führt Milan Verhandlungen, um die geforderte Ablösesumme in den Bereich von 10 bis 15 Millionen Euro zu drücken.

Wie sieht die Zukunft von Jack Grealish aus

Seit Beginn der laufenden Saison kam Jack Grealish in allen Pflichtspielen für Manchester City zum Einsatz. Unter anderem wurde er am Sonntag beim 2:1-Sieg gegen Bournemouth für 14 Minuten eingewechselt. Dennoch bleibt offen, ob er beim Verein bleibt, um sich unter Trainer Enzo Maresca durchzusetzen, oder ob er in die Serie A wechselt.

Die Entscheidung des englischen Spielers in den letzten Minuten des Transferfensters stößt auf großes Interesse. Derzeit versuchen alle Parteien, eine endgültige Einigung über Ablöse und Vertragsbedingungen zu erzielen. Ein Wechsel in die italienische Liga könnte ein neues und wichtiges Kapitel in Grealishs Karriere bedeuten.