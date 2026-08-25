Ozons Notfallentscheidung: Wie bewältigt der Marktplatz die Krise?

Nach Bränden und Angriffen auf Logistikeinrichtungen und große Zentren in mehreren russischen Regionen, Ozon hat das Management ein dringendes Krisenpaket zur Unterstützung seiner Partner und Verkäufer angekündigt.

Die Marktplatzverwaltung hat mit der Inventur begonnen, um den Schaden vollständig zu ermitteln, und offiziell bekannt gegeben, dass alle versicherten Verkäufer für den Wert der verlorenen Waren entschädigt werden.

Erleichterungen für Verkäufer: Keine Strafen bis zum 22. September

Das Management des Marktplatzes hat folgende Entscheidungen getroffen, um sicherzustellen, dass Unternehmer und Verkäufer keine finanziellen Schwierigkeiten erleiden:

Vollständige Entschädigung und Wegfall der Lagergebühren: Für Produkte, die seit dem Notfall in beschädigten Bereichen verblieben sind, werden keine Lagergebühren erhoben;

Strafen und Sanktionen aufgehoben: Alle Strafen, die bei Stornierungen durch Verkäufer oder Lieferverzögerungen anfallen, bis zum 22. September wurden vollständig ausgesetzt;

Post-Payment in 38 Regionen vorübergehend gestoppt: Um massenhafte Warenrücksendungen zu reduzieren, wurde das System der nachträglichen Zahlung für Bestellungen aus beschädigten Lagern in 38 Gebieten eingeschränkt;

Provisionen gesenkt: Ab dem 30. August wird die Servicegebühr für die Lagerung von Waren um 3 Prozentpunkte reduziert;

Transportkosten zu Lasten des Unternehmens: Ozon übernimmt vollständig die Kosten für den Transport der Waren von vorübergehend geschlossenen Lagern zu anderen sicheren Zentren.

Brände in 6 Städten und die Situation an der Börse

Chronologie der Notfälle und Marktreaktion:

Großflächige Schäden: Die Brände, die am 22. August in Einrichtungen in Tschapajewsk (Samara) begannen, breiteten sich auf Gebiete in Orenburg, Adygeja, Newinnomyssk, Krasnodar und Machatschkala aus. Nach ersten Schätzungen von Experten waren 15–19 Prozent des Lagerbestands des Marktplatzes betroffen;

Evakuierung und Sicherheit: Alle Mitarbeiter und Arbeiter in den Einrichtungen wurden umgehend in sichere Bereiche evakuiert;

Börsenvolatilität: «Lenta.ru» berichtet, dass die Ozon-Aktien an der Moskauer Börse nach den Ereignissen um bis zu 26 Prozent auf 2.140 Rubel fielen. Dank der schnellen Krisenkommunikation und Maßnahmen des Unternehmens stieg der Aktienkurs bis zum 25. August jedoch wieder um 3,54% .

Der Pressedienst des Unternehmens betont, dass trotz der Lage in den Logistikzentren die wichtigsten Lieferfristen für Kundenbestellungen unter Kontrolle gehalten werden.