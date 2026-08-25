Am Morgen des 25. August ereignete sich am internationalen Flughafen Moskau-Wnukowo ein außergewöhnlicher Vorfall, der die Aufmerksamkeit internationaler diplomatischer und militärischer Kreise auf sich zog. Eine riesige Boeing C-17 Globemaster III Militärtransportmaschine landete in der russischen Hauptstadt.

Laut Daten des Flugüberwachungsdienstes Flightradar24 befand sich dieses amerikanische Militärflugzeug mit der Flugnummer RCH4555 vor seiner Ankunft in Moskau in der lettischen Hauptstadt Riga, wo es Experten zufolge vor dem Weiterflug aufgetankt wurde.

Vorbereitung auf ein Putin-Trump-Treffen?

Der russische Militärexperte und Generalmajor der Luftfahrt Wladimir Popow «Gazeta.Ru» äußerte in einem Interview mit der Publikation wichtige analytische Vermutungen zu den Gründen für diesen unerwarteten Flug:

Besuch einer Sonderdelegation: Popow zufolge könnte das amerikanische Militärflugzeug eine Gruppe von Unterhändlern an Bord gehabt haben, die ein mögliches Gipfeltreffen zwischen den Staatschefs beider Länder — Wladimir Putin und Donald Trump — vorbereiten;

Diplomaten und Militärs: Es ist sehr wahrscheinlich, dass Vertreter des diplomatischen Korps oder militärischer Behörden an Bord waren, die befugt sind, problematische Fragen direkt zu klären.

«Wenn man ein ernstes und komplexes Problem lösen will, greift man nicht zum Telefonhörer, sondern schickt Vertreter, die empfangen werden und einen persönlichen Dialog führen», betonte der Generalmajor.

Geheime Verhandlungen über die Ukraine

Der Experte merkte an, dass derzeit hinter den Kulissen aktive Gespräche zur Lösung des Ukraine-Konflikts und zur Vereinbarung möglicher künftiger Friedensbedingungen stattfinden.

Der direkte Flug eines amerikanischen Militärflugzeugs nach Moskau könnte ein Zeichen dafür sein, dass der Grundstein für einen hochrangigen Dialog zwischen Washington und Moskau gelegt wird und die dringendsten militärpolitischen Themen der Agenda persönlich erörtert werden.