Xiaomi Xring O3 Prozessor zeigt hohe Leistung im Geekbench-Test

Der kürzlich vorgestellte neue Flaggschiff-Prozessor von Xiaomi, der Xiaomi Xring O3, hat in ersten unabhängigen Tests seine hohe Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Laut ixbt.com zeigt dieser Flaggschiff-Chip das Potenzial, die stärksten Konkurrenten auf dem Markt für Mobilgeräte zu übertreffen. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Experten der chinesischen Publikation Xiaobai’s Tech Reviews haben den neuen Prozessor auf einem speziellen Referenzgerät getestet. Es stellte sich heraus, dass der am 24. August dieses Jahres angekündigte Xring O3 im Geekbench-Benchmark im Single-Core-Modus 3854 Punkte erzielen konnte.

Leistung und Multi-Core-Power

Dieser Wert wird auf dem Niveau führender Chipsätze wie dem Snapdragon 8 Elite Gen 5 und dem Apple A19 Pro eingeschätzt. Im Vergleich zum Vorgängermodell Xring O1 ist die Single-Core-Leistung um etwa 25 Prozent gestiegen.

Das überraschendste Ergebnis wurde jedoch im Multi-Core-Test verzeichnet. Der neue Prozessor mit 10-Kern-Architektur erreichte in dieser Phase beeindruckende 15.086 Punkte. Zum Vergleich: Aktuelle Geräte mit Snapdragon 8 Elite Gen 5 lagen bisher nicht über 12.000 Punkten.

Technologischer Prozess und Ausblick

Es wurde festgestellt, dass die Multi-Core-Leistung des Xring O3 im Vergleich zum Xring O1 aus dem Vorjahr um fast 55 Prozent höher liegt. Die Ingenieure von Xiaomi gaben zudem an, dass die Energieeffizienz deutlich verbessert wurde.

Ein signifikanter Zuwachs wurde auch im 3DMark Steel Nomad Light Test beobachtet, der die Grafikleistung bewertet. Demnach übersteigt der Zuwachs des neuen Chips im Vergleich zu bestehenden Flaggschiff-Plattformen 40 Prozent und im Vergleich zur vorherigen Generation sogar 90 Prozent.

Interessanterweise wird dieser Prozessor, anders als die kommenden 2-nm-Lösungen von Qualcomm, Apple und MediaTek, auf Basis des 3-nm-N3P-Fertigungsprozesses von TSMC hergestellt.

Sollten sich diese ersten Ergebnisse in der Serienfertigung bestätigen, wird Xiaomi über einen äußerst wettbewerbsfähigen und leistungsstarken eigenen Prozessor verfügen. Berichten zufolge ist der Einsatz des Xring O3-Chips in den kommenden Geräten Xiaomi 18 Fold und Pad 9 Pro Max geplant.