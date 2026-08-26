Prüfung öffentlicher Ausgaben in Uganda deckt Mängel auf (Video)

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Prüfung öffentlicher Ausgaben in Uganda deckt Mängel auf (Video)

Bei einer Prüfung der zweckmäßigen und effizienten Verwendung öffentlicher Gelder in Uganda wurden mehrere Mängel im Zusammenhang mit dem Straßenbau festgestellt. Dies teilte das ugandische Ministerium für Kommunalverwaltung mit.

Vertreter der lokalen Regierung gaben an, dass während der Prüfung Diskrepanzen zwischen den dokumentierten Arbeiten und den tatsächlich ausgeführten Arbeiten festgestellt wurden. Einige Straßenabschnitte seien nicht gemäß dem genehmigten Plan gebaut worden.

Ein in den sozialen Medien verbreitetes Video zeigt ein kleines Straßenbauwerk und Durchlassrohre. Obwohl das Objekt im Internet als „350.000-Dollar-Brücke“ bezeichnet wurde, zeigen Faktenchecks, dass diese Interpretation falsch ist. Die Mittel in Höhe von fast 350.000 Dollar wurden für Arbeiten an mehreren Straßenabschnitten bereitgestellt, nicht nur für eine einzige Brücke.

Während der Prüfung wurden die ausgeführten Arbeiten, die Ausgaben und die offiziellen Dokumente miteinander abgeglichen. Die zuständigen Beamten wurden aufgefordert, Erklärungen zum Arbeitsumfang und zu den Kosten abzugeben.

Die ugandische Regierung setzt ihre Untersuchungen fort, um die ordnungsgemäße Verwendung öffentlicher Gelder zu überwachen und mögliche Korruptionsfälle aufzuklären.

Einige englischsprachige Publikationen, die diesen Clip zeigen, behaupten, dass die Baustelle von Ugandas Ministerin für Kommunalverwaltung, Justine Nameere, inspiziert wurde.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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