Xiaomi präsentiert das Redmi 17C 5G Smartphone mit 6000 mAh Akku

Xiaomi hat seine beliebte Produktreihe erweitert und offiziell das neue Einsteiger-Smartphone Redmi 17C 5G vorgestellt, das 5G-Netzwerke unterstützt. Laut Ixbt.com soll das Gerät Kunden moderne Technologie und eine lange Akkulaufzeit zu einem erschwinglichen Preis bieten; die Basisversion wird auf dem Weltmarkt auf etwa 220 Dollar geschätzt. Dies berichtet Ixbt.com .

Technische Möglichkeiten und Leistung

Das neue Smartphone wird vom MediaTek Dimensity 6300 Prozessor angetrieben. Das Gerät ist mit 4 GB RAM sowie 64 GB oder 128 GB internem UFS 2.2 Flash-Speicher ausgestattet. Softwareseitig bietet die auf Android 16 basierende HyperOS 3 Oberfläche den Nutzern moderne Funktionen.

Einer der bemerkenswertesten Aspekte des Modells ist das große Display. Das Redmi 17C 5G verfügt über einen 6,9-Zoll IPS-Bildschirm mit HD+ Bildqualität. Ixbt.com betont, dass die Bildwiederholrate des Bildschirms 120 Hz erreicht und die Spitzenhelligkeit bei 810 Nits liegt.

Kamera und robuste Autonomie

In Bezug auf die Fotofunktionen ist das Smartphone mit einer 50 MP Hauptkamera und einer 8 MP Frontkamera ausgestattet. Dies bietet ausreichende Möglichkeiten für tägliche Aufgaben und hochwertige Aufnahmen. Die optischen Fähigkeiten des Geräts sind darauf ausgerichtet, die Anforderungen von Einsteiger-Nutzern vollständig zu erfüllen.

Das Energiepotenzial des Geräts ist ebenfalls auf einem hohen Niveau. Das Smartphone ist mit einem riesigen 6000 mAh Akku ausgestattet und unterstützt 33 W kabelgebundene Ladetechnologie. Eine solche Akkukapazität ermöglicht es Nutzern, das Gerät lange Zeit ohne Ladegerät zu verwenden.

Zusätzliche Funktionen und Preispolitik

Erwähnenswert ist, dass das Modell über ein IP64-zertifiziertes Gehäuse verfügt, das es vor Staub und Spritzwasser schützt. Zudem haben die Hersteller den traditionellen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss und einen separaten Slot für microSD-Speicherkarten beibehalten.

Derzeit ist das neue Smartphone auf dem Markt in Singapur erhältlich, wo es mit 279 Singapur-Dollar — etwa 220 US-Dollar — bewertet wird. Diese Preispolitik macht das Gerät zu einem der wettbewerbsfähigsten 5G-Smartphones auf dem Markt.