Starship-Raumschiff erfolgreich aus dem Ozean geborgen

Ein in der Geschichte der Raumfahrt einzigartiger Einsatz wurde in der Nähe der Weihnachtsinsel im Indischen Ozean erfolgreich abgeschlossen. Laut ixbt.com wurde das riesige Starship-Raumschiff von SpaceX erfolgreich auf ein halbtauchfähiges Schiff namens Forte verladen. Dies ist ein entscheidender Meilenstein in der bemannten Raumfahrt und von großer Bedeutung für die Sicherheit künftiger wiederverwendbarer Missionen. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Das Raumschiff Ship 40, das im Mittelpunkt dieses historischen Prozesses stand, absolvierte am 24. Juli dieses Jahres erfolgreich seinen 13. Testflug und trat wieder in die Atmosphäre ein. Danach landete das Schiff sanft im Ozean und blieb vollständig schwimmfähig. Dieser Erfolg stellt ein bedeutendes Novum in der Geschichte des Programms dar.

Ablauf der Operation und Logistik

Über drei Wochen lang schleppten Spezialisten das geborgene Gerät vorsichtig in die ruhigen Gewässer der Weihnachtsinsel. Der Transportprozess war äußerst komplex, da die Lieferung einer solch riesigen Hardware ohne Beschädigungen einen speziellen Ansatz erforderte. Laut der Quelle flutete das Schiff Forte anschließend seine Ballasttanks, um abzutauchen und den 52 Meter langen Giganten sicher an Deck zu heben.

Eine solch einzigartige technische Lösung und Operation ermöglichte die praktische Erprobung der Wiederverwendbarkeit der Starship-Systeme. Es wurde bereits festgestellt, dass Ship 40 über 100 Kilometer auf der Wasseroberfläche trieb, was die strukturelle Integrität des Raumschiffs erneut unter Beweis stellte. Trotz der langen Zeit im Wasser lieferte die Tatsache, dass das Raumschiff seine grundlegende strukturelle Integrität bewahrte, wertvolle Daten für die Ingenieure.

Zukünftige Pläne und Forschung

Derzeit bereitet sich das Schiff Forte darauf vor, den Pazifischen Ozean zu überqueren, um die wertvolle Fracht zur Starbase-Anlage in Texas, USA, zu transportieren. Nach der Ankunft planen Experten, die Komponenten des Raumschiffs strengen Labortests zu unterziehen.

Der Hauptfokus wird auf der Untersuchung der Hitzeschutzschichten, der leistungsstarken Triebwerke und anderer kritischer Teile der Struktur liegen. Die Ergebnisse dieser Analysen werden als wichtige Grundlage dienen, um zukünftige Raumflüge sicherer und fortschrittlicher zu gestalten.