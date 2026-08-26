Marescas neue Waffe: Wer ist Ayub Bouaddi, der für 95+5 Mio. Euro zu City wechselte?

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Marescas neue Waffe: Wer ist Ayub Bouaddi, der für 95+5 Mio. Euro zu City wechselte?

Einer der größten und spektakulärsten Transfers des Sommers ist offiziell vollzogen. Der englische Premier-League-Gigant Manchester City hat das 18-jährige Mittelfeldtalent vom französischen Klub Lille und der marokkanischen Nationalmannschaft, Ayub Bouaddi, unter Vertrag genommen.

Wie der Pressedienst der „Citizens“ mitteilte, wurde mit dem jungen Star ein langfristiger 5-Jahres-Vertrag bis zum Sommer 2031 unterzeichnet.

95+5 Mio. Euro: Fabrizio Romanos Insider-Infos bestätigt

Die finanziellen Details des Transfers machen ihn zu einem der teuersten Einkäufe im europäischen Fußball:

  • Ablösesumme: Wie der bekannte Insider Fabrizio Romano berichtete, Manchester Cityzahlt an die französischen Kollegen eine garantierte Summe von 95 Millionen Euro ;

  • Boni: Der Vertrag sieht ein zusätzliches Bonussystem in Höhe von 5 Millionen Eurovor, das an individuelle und mannschaftliche Erfolge geknüpft ist, wodurch der Gesamtwert auf 100 Millionen Eurosteigt.

Von Lille ins Etihad: Bouaddis phänomenaler Aufstieg

Der 18-jährige zentrale Mittelfeldspieler gilt als eines der am schnellsten aufstrebenden Talente des modernen Fußballs:

  • Durchbruch bei Lille: Seit 2023 in der ersten Mannschaft von Lille, beeindruckte Bouaddi die Scouts europäischer Topklubs durch seine konstante und reife Spielweise in der Ligue 1 und in europäischen Wettbewerben;

  • Erfolg mit Marokko: Ayub hat bereits 8 Länderspiele für Marokko absolviert. Besonders bei der Weltmeisterschaft 2026 wurde er in 5 wichtigen Spielen eingesetzt und avancierte zu einer der größten Entdeckungen auf internationaler Bühne.

Enzo Maresca hat sich ein Top-Talent gesichert, das langfristig zum Führungsspieler im Mittelfeld reifen könnte.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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