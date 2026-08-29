Ishimbayev enthüllt Geheimnisse vor historischem Duell gegen usbekischen Kämpfer

In der russischen Stadt Ufa findet das nächste große Turnier der prestigeträchtigen Prime FL Liga statt, die für kompromisslose Kämpfe bekannt ist. Im Hauptkampf des Abends steigt der amtierende 77-kg-Champion Ilnar „Hunter“ Ishimbayev gegen unseren Landsmann Bobur „Karshilik“ Kurbanov in den Oktagon, um um den vakanten Titel im Mittelgewicht (bis 84 kg) zu kämpfen.

Ursprünglich sollte Ishimbayev an diesem Tag in einem Rückkampf gegen Khamzat „Maestro“ Kuriyev antreten. Doch eine Woche vor dem Kampf zog sich der Gegner eine schwere Verletzung zu und fiel aus, woraufhin die Organisatoren kurzfristig den erfahrenen usbekischen Knockout-Spezialisten Bobur Kurbanov verpflichteten.

„Kurbanovs Physis hat mich zum Nachdenken gebracht“: Hunters offenes Geständnis

Ilnar Ishimbayev erklärte, warum er trotz des kurzfristigen Gegnerwechsels diesem gefährlichen Kampf zugestimmt hat:

Reaktion auf den Gegnerwechsel: „Dass Khamzat aus dem Kampf ausgestiegen ist, hat mich kaum überrascht; heutzutage ändert sich alles sehr schnell. Natürlich war der Kampf gegen Kuriyev für die Fans sehr relevant, aber solche Situationen kommen im Sport vor;

Gewichts- und Größenunterschied: Als das Angebot für Bobur Kurbanov kam, hat mich vor allem seine Physis zum Nachdenken gebracht. Sein natürliches Gewicht liegt nicht bei 84 kg, sondern bei über 93 kg. Das ist nicht einmal meine natürliche Gewichtsklasse;

Vorsicht und Plan: Ich habe ein halbes Jahr nicht gekämpft und den Oktagon vermisst. Ich habe alle Vor- und Nachteile abgewogen und zugestimmt. Jetzt werde ich gegen Kurbanov noch vorsichtiger sein; ich möchte die harten Schläge eines schwereren Kämpfers nicht am eigenen Leib spüren. Außerdem ist dies ein Duell auf internationalem Niveau.“

An der Schwelle zu einem neuen Rekord in der Geschichte der Bare-Knuckle-Kämpfe

Dieses Duell bietet „Hunter“ nicht nur einen weiteren Sieg, sondern auch die Chance, ein historisches Ergebnis zu erzielen: