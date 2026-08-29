Ghanaischer Fan, bekannt als „Powder Man“ während der WM-Qualifikation 2026, wegen Betrugs angeklagt

Kailani Ibrahim Kpa, ein ghanaischer Fan, bekannt als „Powder Man“, der im Internet durch seine Unterstützung der ghanaischen Nationalmannschaft und das Werfen von weißem Puder in die Luft auf der Tribüne berühmt wurde, wurde wegen des Verdachts auf Visa- und Reisebetrug verhaftet.

Laut der Ghana Broadcasting Corporation wurde Kpa am 24. August von einer Spezialeinheit der ghanaischen Polizei im Stadtteil East Legon in Accra festgenommen.

Er steht im Verdacht, von mehreren Personen Geld entgegengenommen zu haben, mit dem Versprechen, ihnen Reisen nach Kanada, in die USA und nach Nicaragua zu organisieren.

Den vor Gericht vorgelegten Informationen zufolge soll er von mehr als 13 Personen über 30.000 Dollar erhalten haben. Einige lokale Medien berichteten, dass der Gesamtschaden basierend auf individuellen Klagen der Opfer 50.000 Dollar übersteigen könnte.

Die Polizei hat diesen Betrag jedoch noch nicht als endgültige offizielle Schadenssumme bestätigt.

Kpa erschien am 26. August vor dem Accra Circuit Court 9. Das Gericht setzte eine Kaution in Höhe von 400.000 ghanaischen Cedis fest und entließ ihn unter der Auflage von drei Bürgen.

Die nächste Gerichtsverhandlung in diesem Fall wurde auf den 28. September vertagt.