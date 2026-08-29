Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov nach dem gestrigen Kantersieg?

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Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov nach dem gestrigen Kantersieg?

In der englischen Premier League konnte der amtierende Meister Manchester Cityeinen überzeugenden 4:1-Auswärtssieg gegen Crystal Palace einfahren. In dieser Partie stand unser Landsmann Abdukodir Khusanov in der Startelf und agierte auf der rechten Außenverteidigerposition aktiv und zweikampfstark.

Der usbekische 22-jährige Fußballer spielte bis zur 89. Minute und erfüllte seine Aufgaben hervorragend, bevor er auf Anweisung des Trainers ausgewechselt wurde.

Khusanovs solide Leistung auf der Außenbahn

Das weltweit renommierte Statistikportal Sofascore bewertete die Leistung jedes Spielers in dieser Begegnung anhand von Zahlen und präzisen Kennzahlen:

  • Bewertung für Khusanov: Die Experten des Portals bewerteten das effektive Spiel von Abdukodir Khusanov in der Defensive sowie seine Offensivaktionen mit 7,1 Punkten ;

  • Schnelligkeit und Disziplin: Der Verteidiger agierte in den Eins-gegen-Eins-Duellen gegen die gegnerischen Flügelspieler zuverlässig und leistete sich in 89 Minuten keine Stellungsfehler;

  • Vertrauen des Trainers: Khusanovs Stammplatz als Rechtsverteidiger zeigt, dass er sich zu einer festen Größe im taktischen Gefüge der Mannschaft entwickelt.

Sofascore: Manchester CitySpielerbewertungen in der Übersicht

  • Rayan Cherki — 8,6 (Spieler des Spiels, Doppeltorschütze);

  • Erling Haaland — 8,1 (Angriffsführer, 2 Tore);

  • Ruben Dias — 7,7;

  • Marc Guehi — 7,7;

  • Elliot Anderson — 7,7;

  • Abdukodir Khusanov — 7,1;

  • Phil Foden — 6,9;

  • Josko Gvardiol — 6,6;

  • Gianluigi Donnarumma — 6,4;

  • Antoine Semenyo — 6,3;

  • Nico O'Reilly — 6,3.

Abdukodir KhusanovManchester CityPremier LeagueFußballSofascore
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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